زيدان يكذب .. بيل لم يرفض السفر لمواجهة مانشستر سيتي

تقارير صحفية إسبانية تكذب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بشأن موقفه من جاريث بيل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم كذب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بشأن موقفه من اللاعب الويلزي جاريث بيل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أنها تواصلت مع مصادر مقربة من بيل للاستفسار حول موقف اللاعب من مواجهة مانشستر سيتي التي أقيمت في أغسطس الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن المصادر أكدت لها أن بيل لم يرفض السفر لمدينة مانشستر كما قال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

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وكان زيدان قد أكد في تصريحاته خلال المؤتمر أنه اتصل ببيل، وأن الأخير أخبره بعدم رغبته في السفر لإنجلترا في الوقت الحالي.

وتواجد بيل في ساحة للعبة الجولف في نفس التوقيت الخاص بمؤتمر زيدان مما فتح نيران الانتقادات عليه بذلك الوقت الحرج من الموسم.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة ثانية في مانشستر أمام نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن عقد بيل في ريال مدريد يستمر حتى 2022 ويرفض الأخير الرحيل ويسعى للحصول على مرتبه كاملًا.