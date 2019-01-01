زيدان يقرر إشراك فينيسيوس وهازارد معًا في تشكيل واحد

زين الدين زيدان يقرر وضع فينيسيوس على اليمين وهازارد على اليسار وبينهما بنزيما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن زين الدين زيدان قد استقر على الرسم التكتيكي الذي سيلعب به في الموسم المقبل، والذي سيضمن مشاركة فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد معًا.

وكانت الكثير من الأسئلة قد طُرحت حول مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في ظل التعاقد مع هازارد ولوكا يوفيتش.

وحول ذلك، كشفت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد أن زين الدين زيدان يعمل مع فينيسيوس جونيور حاليًا ليصبح جناحًا أيمن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأضافت الصحيفة إلى أن زيدان يميل إلى الرسم التكتيكي الذي لعب به في نهايات الموسم الماضي وفي بداية رحلته مع الفريق الملكي في 2016.

وسيشير الرسم إلى وجود 3 لاعبين في الخط الأمامي، حيث سيلعب زيدان بـ 4/3/3 مع الاعتماد على إيدين هازارد كجناح أيسر على عكس توقعات الكثيرين.

ويأمل زيدان في أن يتأقلم فينيسيوس جونيور مع أدوار الجناح الأيمن، ليلعب على اليمين في ظل مشاركة هازارد على اليسار وبينهما بنزيما كرأس حربة.

القضاء الإسباني يغرم راموس ربع مليون يورو لانتهاكه قوانين قطع الأشجار

يذكر أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع بول بوجبا من أجل اللعب كثالث وسط ميدان في تشكيلة أحلام زين الدين زيدان مع الملكي.