الكأس الوطني الأمريكي

زيدان يقرر إشراك فينيسيوس وهازارد معًا في تشكيل واحد

التعليقات()
Getty/Goal
زين الدين زيدان يقرر وضع فينيسيوس على اليمين وهازارد على اليسار وبينهما بنزيما

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يبدو أن زين الدين زيدان قد استقر على الرسم التكتيكي الذي سيلعب به في الموسم المقبل، والذي سيضمن مشاركة فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد معًا.

اختيارات المحررين

وكانت الكثير من الأسئلة قد طُرحت حول مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في ظل التعاقد مع هازارد ولوكا يوفيتش.

وحول ذلك، كشفت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد أن زين الدين زيدان يعمل مع فينيسيوس جونيور حاليًا ليصبح جناحًا أيمن.

وأضافت الصحيفة إلى أن زيدان يميل إلى الرسم التكتيكي الذي لعب به في نهايات الموسم الماضي وفي بداية رحلته مع الفريق الملكي في 2016.

وسيشير الرسم إلى وجود 3 لاعبين في الخط الأمامي، حيث سيلعب زيدان بـ 4/3/3 مع الاعتماد على إيدين هازارد كجناح أيسر على عكس توقعات الكثيرين.

ويأمل زيدان في أن يتأقلم فينيسيوس جونيور مع أدوار الجناح الأيمن، ليلعب على اليمين في ظل مشاركة هازارد على اليسار وبينهما بنزيما كرأس حربة.

القضاء الإسباني يغرم راموس ربع مليون يورو لانتهاكه قوانين قطع الأشجار

يذكر أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع بول بوجبا من أجل اللعب كثالث وسط ميدان في تشكيلة أحلام زين الدين زيدان مع الملكي.

 

إغلاق