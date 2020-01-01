زيدان يُقدِّم النصيحة لهازارد حتى يتخطى فترته العصيبة مع ريال مدريد!

كلمات حكيمة من الفرنسي..

لم يبخل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بإسداء النصيحة لنجم فريقه إدين هازارد في ظل الفترة الصعبة التي يُعانيها حاليًا بسانتياجو برنابيو.

هازارد انضم إلى الريال في صيف 2019 نظير 100 مليون يورو قادمًا من تشيلسي، وفي موسمه الأول كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات وتواضع المردود الفني.

الدولي البلجيكي لم يشارك هذا الموسم حتى الآن بسبب الإصابات وكثرت سهام الانتقادات حوله، الأمر الذي استدعى تدخل من زيزو بخبرته الكبيرة في كرة القدم لتهوين الأمر على نجمه.

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صحيفة "دافينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد كشفت أن زيدان طلب من هازارد في حديثٍ غير رسمي بألا يكون مهووسًا بما تقوله وسائل الإعلام عنه، فالانتقادات ستحدث في كل الأحوال.

ونتاج الخبرة الضخمة لأسطورة الكرة الفرنسية، فإنه يعرف جيدًا كيف تعمل الصحافة ويدرك أن الالتفات لا يُكتب من شأنه أن يضر بهازارد، لذلك فقال للاعبه "لا تفعل ذلك إدين!".

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زيزو زاد هازارد من الشعر بيتًا بالتأكيد له على أنه مهما فعل فسيتلقى الانتقادات من الصحافة دائمًا، لذا فحثه على ألا يضيع دقيقة من مسيرته في القلق مما يُكتب عنه من الصحف تمامًا.

حديث زيدان لهازارد بهذه الطريقة من شأنه أن يرفع من الروح المعنوية لصاحب الـ30 عامًا كثيرًا، كما أنه يؤكد للجماهير وللاعب نفسه أنه لا يزال يحظى بثقة مدربه رغم البداية الغير موفقة.

يذكر أن تقارير أخرى من الصحف الإسبانية سبق وأن أكدت أن زيدان يخطط للاعتماد على هازارد فور عودته من الإصابة ويُفكر في حلول تكتكيكية من شأنها أن تضعه رفقة فينيسيوس جونيور في الملعب بآن واحد.