زيدان يفجرها ـ "قريبًا جدًا سأعود للتدريب" و"3 فرق فقط أستطيع تدريبها"...جول يكشف وجهته المقبلة

حينما سُئل زيدان يوم الثلاثاء عن مخططاته للعودة للتدريب، رد بإجابة جعلت الملايين حول العالم في حالة سعادة كبيرة "سأعود، سأعود قريبًا جدًا، أقرب مما تنتظرون. سأكون مدربًا قريبًا جدًا وما عليكم سوى الانتظار قليلًا لتعرفوا كل شيء"

زيدان وليزيد الترقب حول مستقبله، وعندما سُئل عن الفرق التي قد يدربها في المستقبل رد بشكل صادم، سيجعلك تكتوي بنار الشوق لتعرف ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة...لكن لا تقلق، سنمنحك الإجابة الشافية التي ستدلك على مستقبله.

استمعوا جيدًا لما قاله في البداية

"حينما كنت لاعبًا، كنت قادرًا على اختيار النادي الذي يحلو لي للعب معه، لكني اليوم كمدرب، لا أملك 50 نادٍ أستطيع تدريبهم. هناك في العالم كله ناديان أو ثلاثة أندية فقط أستطيع العمل معهم، وهناك شيء مهم جدًا على الجميع أن يعرفه، إن عدت لأقود فريقًا، فسيكون ذلك من أجل الفوز بالألقاب. أقول ذلك بكثير من التواضع، وبالتالي، لا يُمكنني الذهاب إلى أي مكان كان"

حسنًا، ما هي هوية ذلك الناديين أو الثلاثة أندية؟ الإجابة الموالية لزيدان والتي تبرر عدم موافقته على تدريب مانشستر يونايتد ستوضح الكثير من الأمور

"اليونايتد، حسنًا، لا يُمكنني إنكار الأمر. أنا شخص يفهم اللغة الإنجليزية جيدًا، لكني لا أجيدها بشكل كامل وذلك عائق كبير. أعرف جيدًا أن هناك مدربين يقبلون العمل في أندية لا يتقنون لغتها، لكني أعمل بشكل مختلف تمامًا. من أجل الفوز، يدخل في الحسبان مجموعة من التفاصيل، واعرف جيدًا ما يحب القيام به للفوز، واللغة بالنسبة لي أمر حاسم في ذلك"

حسنًا، يُمكننا الآن استثناء كل الأندية الإنجليزية من قائمة زيدان، وإن أخذنا بعين الاعتبار أن ريال مدريد وجهة مسلمة بالنسبة له، فمن تكون الوجهة الثانية؟ على صعيد الأندية، هناك نادٍ واحد يستطيع الفوز ويُتقن لغته ويُمكنه العمل فيه، فمن هو؟

الإجابة سهلة: يوفنتوس الذي قضى فيه 5 سنوات كلاعب وأكد في مناسبات كثيرة أنه لن يغلق الباب أمام العمل داخله...

لكن ماذا عن حلمه الأكبر والوجهة الثالثة والتي هي بالفعل وجهته المحتملة بنسبة كبيرة؟ بالنسبة لزيدان، الحلم الأكبر هو تصحيح خطأ اللقطة الأخيرة في مسيرته، والتي كانت نطحته لماتيراتزي مع منتخب فرنسا وذلك بتدريب المنتخب الفرنسي وتحقيق الألقاب معه

"بالتأكيد أريد تدريب منتخب فرنسا وأتمنى أن يحصل ذلك يومًا ما. متى؟ الأمر لا يتوقف علي فقط. أريد أن أنهي حقبتي هناك بشكل إيجابي مع فرنسا، فهي لم تنته بعد. تدريب فرنسا هو أفضل شيء ممكن والامر سيعني الكثير بالنسبة لي"

وحسب جل الأخبار، فإن زيزو ينتظر نهاية كأس العالم لاستلام زمام الأمور داخل فرنسا، خاصة أن الجميع يتوقع نهاية حقبة داخل منتخب الديوك ورحيل ديشان.