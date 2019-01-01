زيدان يعود لقيادة ريال مدريد اليوم أو غدًا

زيدان يعود لممارسة عمله كمدرب لريال مدريد بعد أيام من وفاة شقيقه

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قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن زين الدين زيدان سيعود اليوم أو غدًا على الأكثر لممارسة عمله كمدرب لريال مدريد.

وكان زيدان قد غادر معسكر الفريق الملكي في كندا من أجل ظروف عائلية، اتضح بعدها أنها كانت شدة المرض على شقيقه قبل وفاته.

وظل زيدان بحوار شقيقه ثلاثة أيام، في الوقت الذي قام فيه مساعده بقيادة المعسكر مؤقتًا لحين عودة المدرب الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وفي أخبارها الصباحية اليوم، أكدت ماركا أن زيدان يستعد من أجل العودة لمزاولة عمله من جديد.

وسيسافر زيزو إلى كندا لمتابعة معسكر ريال مدريد خلال ساعات، على أن يصل اليوم أو غدًا على الأكثر.

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يذكر أن الرئيس فلورنتينو بيريز متواجد حاليًا في كندا من أجل متابعة المعسكر ومنافشة أمور سوق الانتقالات الصيفية مع المدرب واللاعبين.