الدوري الإسباني الدرجة الأولى

زيدان يعود لقيادة ريال مدريد اليوم أو غدًا

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Getty Images
زيدان يعود لممارسة عمله كمدرب لريال مدريد بعد أيام من وفاة شقيقه

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن زين الدين زيدان سيعود اليوم أو غدًا على الأكثر لممارسة عمله كمدرب لريال مدريد.

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وكان زيدان قد غادر معسكر الفريق الملكي في كندا من أجل ظروف عائلية، اتضح بعدها أنها كانت شدة المرض على شقيقه قبل وفاته.

وظل زيدان بحوار شقيقه ثلاثة أيام، في الوقت الذي قام فيه مساعده بقيادة المعسكر مؤقتًا لحين عودة المدرب الفرنسي.

وفي أخبارها الصباحية اليوم، أكدت ماركا أن زيدان يستعد من أجل العودة لمزاولة عمله من جديد.

وسيسافر زيزو إلى كندا لمتابعة معسكر ريال مدريد خلال ساعات، على أن يصل اليوم أو غدًا على الأكثر.

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يذكر أن الرئيس فلورنتينو بيريز متواجد حاليًا في كندا من أجل متابعة المعسكر ومنافشة أمور سوق الانتقالات الصيفية مع المدرب واللاعبين.  

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