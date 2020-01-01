زيدان يُعلنها: لن أستقيل من تدريب ريال مدريد والحظ عاندنا اليوم!

تصريحات حاسمة من المدرب الفرنسي..

شدد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أنه لن يستقيل من تدريب الملكي رغم تراجع النتائج، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين النتائج في الفترة المقبلة.

تصريحات المدرب الفرنسي جاءت في أعقاب الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها الميرينجي على يد شاختار بهدفين نظيفين بدوري أبطال أوروبا، والتي صعّبت من موقف النادي المدريدي كثيرًا للتأهل إلى ثمن النهائي.

الهزيمة من شاختار أتت بعد أيام قليلة من هزيمة أخرى كانت على يد ألافيس في الدوري الإسباني، مع تراجع ترتيب الريال وابتعاده عن مراكز الصدارة، ما أثار احتمالية انتهاء رحلة زيزو في سانتياجو برنابيو.

المزيد من الفرق

بدوره، عقّب زيدان على ذلك بقوله "لن أستقيل أبدًا، في الشوط الأول كنا جيدين للغاية واستحقينا أن نحرز هدفًا، الكرة لم تكن ترغب في الدخول، لقد كان الأمر معقدًا".

كما أضاف "إنها سلسلة سيئة من النتائج لكن علينا أن نواصل طريقنا، لقد كانت مباراة نهائية اليوم وأعددنا لها بصورة جيدة إلا أن الكرة لم تدخل المرمى، لدينا مباراة لنفوز بها ونعبر للدور الثاني".

وتابع "لدي القوة وسأبذل قصارى جهدي، أعتقد أننا نستحق الفوز، لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، عليك أن ترفع رأسك. أنا لا ألاحظ مشكلة، لو أحرزنا الهدف الأول لباتت المباراة أسهل كثيرًا".

تحليل .. ريال مدريد خسر على أرضه بثلاثية فتحسن وانهزم بهدفين فقط

واستطرد متحدثًا عن الصعود "أنا متفائل، إنها لحظة صعبة ولكن عليك أن تُظهر شخصيتك وكبريائك، اليوم عار ولم نستحق الهزيمة، علينا الفوز في المباراة القادمة، سنؤمن بأنفسنا ونقاتل".

وأتم "جسديًا كُنّا جيدين، نلعب ونقاتل بشكل جيد وندافع ونهاجم جيدًا، لقد صنعنا الفرص ولكن الهدف الأول لهم أضر بنا كثيرًا، فقد كُنّا على وشك التسجيل وفجأة استقبلنا هدفًا".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتساوى مع شاختار بسبع نقاط لكل منهما مع تفوق النادي الأوكراني بالمواجهات المباشرة، بينما يتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة بـ8 نقاط.

كما تجدر الإشارة إلى أن الريال يحتاج للفوز الجولة المقبلة على كتيبة ماركو روز مع خسارة أو تعادل شاختار أمام إنتر للتأهل إلى دور الـ16.