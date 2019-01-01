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زيدان يستعيد إيسكو ومودريتش قبل مواجهة أوساسونا

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ريال مدريد يستعيد إيسكو ومودريتش والخيار في يد زيدان الآن

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أخبارًا إيجابية بعودة نجميه لوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو للتدريبات بعد تعافيهما من الإصابة.

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وكان مودريتش وإيسكو قد غابا عن الفريق منذ ثاني مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

وعقب المؤتمر الصحفي لزيدان والخاص بمباراة الفريق مساء الغد أمام أوساسونا، استعاد ريال مدريد نجميه مودريتش وإيسكو حيث شاركا بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة.

وقال ميلشور لويز الصحفي الموثوق في كادينا كوبي إن إيسكو و مودريتش تدربا مع المجموعة صباح اليوم و هما متاحان لزيدان ليتم استدعائهما غدًا لمباراة أوساسونا.

وكان مودريتش قد لعب مع المنتخب الكرواتي أكثر مما لعب مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب مع المنتخب 180 دقيقة بينما اكتفى بـ 78 دقيقة فقط مع الفريق الملكي.

فيما يسعى إيسكو لاستعادة مكانته عند المدرب زين الدين زيدان من خلال مشاركاته التي عطلتها الإصابة في بداية الموسم.

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا مناصفة مع أتلتيك بيلباو برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

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