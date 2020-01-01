زيدان يحلم بلحاق بنزيما وكاسيميرو بمباراة إنتر ويأمل في “معجزة” من أجل راموس

هل يعود أولئك النجوم؟

بدأت الأمور تتضح نوعًا ما فيما يتعلق بموقف اللاعبين المصابين في ريال مدريد من المشاركة في مباراة إنتر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ويجابه النادي الملكي عددًا كبيرًا من الإصابات في الآونة الأخيرة اتضحت معالمه في مباراة فياريال، التي دخلها زين الدين زيدان بتشكيل اعتمد فيه على البدلاء نظرًا للنقص العددي.

كريم بنزيما لم يشارك للإصابة العضلية، الأمر نفسه بالنسبة لسيرخيو راموس، فيما حُرم زيدان من الثلاثي لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وكاسيميرو بسبب فيروس كورونا.

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التقارير الأخيرة من الصحف الإسبانية تشير إلى أن ميلياتو وكاسيميرو يمتلكان فرصة السفر مع كتيبة زيدان إلى إيطاليا، والأمر برمته يتوقف على سلبية مسحتهما التي ستقام يوم الإثنين.

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من الأساس أُعلن عن تعافي ميليتاو وكاسيميرو الأسبوع الماضي، لكن في مفاجأة لم تكن متوقعة أتت مسحة يوم الجمعة لمباراة فياريال إيجابية، ما جعلهما يخرجان من قائمة المباراة.

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لكن الآن وبالنظر إلى مدة إصابتهما الطويلة نسبيًا بالفيروس، فالفرص كبيرة في أن تأتي المسحة الجديد لكليهما سلبية وبالتبعية يدعمان الريال في مهمته الصعبة يوم الأربعاء.

أما بنزيما، فهو لم يشارك مرة أخرى في تدريبات الريال يوم الأحد، لكن من المتوقع أن يشارك يوم الإثنين، ليظل موقفه ضبابيًا من اللحاق بمباراة إنتر، مع عودته المؤكدة الأسبوع المقبل في الليجا.

بالنسبة لراموس، فمن المستحيل عمليًا أن يلحق بمباراة النيراتزوري، الأمر الذي دعا الصحف للقول أن زيزو في حاجة إلى "معجزة" ليرى قائد كتيبته في سان سيرو.

يذكر أن ريال مدريد تعادل بهدف لكل فريق مع فياريال في آخر مباراة قبل مواجهة إنتر، ويحتاج الآن إلى فوز مدينة ميلانو يقربه من ثمن النهائي ويبعده عن أي حسابات معقدة للتأهل.