زيدان يحذر كاسيميرو ويشيد بفينيسيوس ويوضح موقف مودريتش

أبرز ما قاله زيدان عقب فوز ريال مدريد على إسبانيول

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن تحقيق الفوز في مباراة اليوم كان أمرًا إيجابيًا مؤكدًا أن المردود الذي قدمه اللاعبون كان مميزًا..

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وعقب المباراة التي سجل فيها فاران وبنزيما هدفي ريال مدريد، أشاد المدرب زين الدين زيدان بجميع اللاعبين ووضح السبب وراء عدم إشراك لوكا مودريتش رغم قيامه بالإحماءات منذ منتصف شوط المباراة الثاني.

وقال زيدان: "كانت مباراة صعبة، إسبانيول لا يستحق المركز الذي يتواجد فيه في جدول الترتيب. لقد عانينا لكن باللعب والتركيز، قدّمنا مباراة جيدة وأعتقد أننا في النهاية كنا نستحق الفوز الذي حققناه"

وأضاف: "عودة الغيابات؟ لا أعلم، مازال أمامنا أسبوع على مواجهة فالنسيا. الآن سنستمتع بحصدنا لنقاط ثلاث جديدة ثم سنستعد للمواجهات القادمة كما نفعل كل مرة"

وتابع: "رودريجو قدم مباراة جيدة، وكذلك فينيسيوس، اللمسة الأخيرة لا تحالف اللاعب في كل مباراة وهذا شيء أتفهمه، المهم أنهما كانا مميزان في الواجبات الهجومية والدفاعية كذلك"

وأردف: "طرد ميندي؟ لقد انزلق دون إرادته، الكرة تستحق الخطأ ولكنه لم يكن متعمدًا، لا أحب الحديث عن مثل هذه الأمور بعد المباريات"

وحول عدم إشراك مودريتش قال زيدان إن مثل هذه الأمور يتفهمها لوكا جيدًا وأنه في بعض المباريات تتخذ قرارًا بإشراك أحد اللاعبين ثم وفقًا لسيناريو المباراة تتراجع عن قرارك.

وأكد: "مودريتش؟ هو قادرٌ على لعب الكثير من المباريات لأنه يمتلك لياقة بدنية رائعة، لكننا نقوم بالمداوره بين جميع اللاعبين وهذا من أجل منح الفرصة للجميع"

وبخصوص كاسيميرو قال: "عليه الحذر ولعب المباريات المقبلة دون الحصول على بطاقة صفراء لأنه يمتلك 4 بطاقات صفراء وحصوله على إنذار سيعني غيابه عن المباراة المقبلة"

بيل يكررها - غادر ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل نهاية لقاء إسبانيول

يذكر أن ريال مدريد قد عزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه مساء اليوم في انتظار المواجهة المرتقبة له بعد حوالي أسبوع أمام برشلونة في الكلاسيكو المؤجل.