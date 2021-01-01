زيدان يُثني على إيسكو أمام أتالانتا ويؤكد: نتيجة جيدة لمباراة صعبة

لم نقدم المستوى المأمول لكن الأهم هو الفوز..

أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على ما قدمه إيسكو في مباراة أتالانتا، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الفوز بهدف نظيف في الأراضي الإيطالية نتيجة جيدة للغاية لمباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ زيدان الجميع بالاعتماد على إيسكو في مركز المهاجم الوهمي منذ بداية المباراة، وقد أبلى الدولي الإسباني بلاءً حسنًا للغاية وساهم في خروج الملكي بهذا الانتصار الذي يقربهم من ربع نهائي الأبطال.

صحيح أن أتالانتا أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرويلر في الدقيقة السابعة عشر، لكن ريال مدريد عانى كثيرًا إلى أن تمكن فيرلاند ميندي من منحه الفوز بقذيفة مدوية في اللحظات الأخيرة.

زيدان بعد المباراة تحدث للصحافة وقال "كانت مباراة صعبة علينا ولكن في النهاية كانت نتيجة جيدة، كان من المهم أن نسجل هدفًا خارج ملعبنا لكننا نعلم أن هناك مباراة عودة وعلينا الفوز فيها للتأهل".

كما أضاف "لم تكن مباراة سهلة أو جيدة، لعبنا 11 ضد 10 ولكننا واجهنا فريقًا قويًا جدًا على الصعيد البدني، دفاعيًا كانوا جيدين للغاية، يمكنني القول أن النتيجة كانت جيدة حقًا في النهاية".

أما عن إيسكو، فقال "لقد مر وقت طويل منذ أن اشترك أساسيًا، وقد قدم لنا اليوم أداء جيدًا جدًا في مركز ليس مركزه الطبيعي".

وواصل "إيسكو لعب مباراة رائعة حقًا وقدم أداءً جيدًا، نحن نعرف جيدًا ما يمكنه أن يقدمه لنا في العموم".

وتابع المدرب الفرنسي حديثه بقوله "من الجيد أننا سجلنا ولم تتلق شباكنا أهدافًا، هناك العديد من الإصابات ولكننا واصلنا ما نقوم به بشكل جيد، نحن أقوياء في الخلف ودافعنا عن مرمانا جيدًا".

أما عن الطرد، فقال "لا أعرف إذا ما كان الأمر مبالغًا فيه، لم نقدم مباراة رائعة ولكن الأهم هو الفوز. كان من الصعب علينا إيجاد المساحات".

وأتم "فوزان مع العديد من الإصابات؟ هذا لا يعني شيئًا، نواصل ما نقوم به، اللاعبون هنا ملتزمون".

يذكر أن ريال مدريد دخل المباراة بـ13 لاعبًا فقط بسبب الإصابات، حيث غاب كريم بنزيما وسيرخيو راموس وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو وداني كارباخال للإصابة جميعًا.