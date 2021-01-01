زيدان يتنفس الصعداء .. بنزيما يعود لريال مدريد قبل الديربي

بنزيما يقود ريال مدريد بالديربي

تلقى ريال مدريد أنباء إيجابية بعودة مهاجمه كريم بنزيما إلى صفوف الفريق في انتظار مشاركته في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مساء الغد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وذكرت آس أن كريم بنزيما تدرب مع المجموعة اليوم، وشارك في الجلسة الرئيسية التدريبية بشكل كامل، تلك التي حددت هل سيكون قادرًا على المشاركة أمام الروخيبلانكوس في مباراة هامة تشكل منعرج الموسم لريال مدريد أم لا.

بالأمس كانت المرة الأولى له التي ينضم فيها للتدريبات منذ 13 يومًا غاب فيها عن الفريق الملكي منذ تعرضه للإصابة والتي أبعدته عن الملاعب في فترة حساسة من الموسم.

وبعدها شارك اليوم في الحصة الكاملة وتأكدت جاهزيته، ليستعيده زيدان إلى القائمة، الأمر الذي أعلنه المدير الفني الفرنسي بنفسه في المؤتمر قبل إعلان القائمة.

كريم بنزيما المهاجم الأساسي لريال خاض معركة مع الزمن من أجل اللحاق بديربي مدريد،ولكن عودته لقائمة الفريق منحت زيزو بارقة الأمل.

وتأتي هذه الأنباء السارة بعد أنباء غير سارة تلقاها نادي ريال مدريد منذ يومين، بغياب مهاجم الفريق ماريانو دياز عن مواجهة أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية.

ريال يستعد لمواجهة أتلتيكو غدًا الأحد في الدوري الإسباني، وسط طموحات بتقليص الفارق مع متصدر الليجا حتى الآن، بينما ستكون الخسارة ضربة قوية لحظوظه في المنافسة على لقب الليجا.

ريال مدريد يفقد مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

يذكر أن كريم بنزيما كان صاحب الإصابة رقم 41 بالنسبة للاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي، والذي عانى فيه النادي الملكي من العديد من الإصابات حاله كحال أغلب الأندية.