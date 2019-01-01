الدوري الإسباني الدرجة الأولى

زيدان يتمسك بمودريتش ويؤكد أنه ضمن خططه المستقبلية

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زيدان يرفض عرض ميلان ويرفض بيع مودريتش نهائيًا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد رفض مسألة التفريط في لوكا مودريتش خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان زيدان قد عاد أمس الثلاثاء إلى كندا من أجل مباشرة عمله والإشراف على معسكر النادي الملكي، وذلك بعدما اقتطع يومين من أجل وفاة شقيقه.

ومع عودته، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميلان استفسر عن إمكانية التعاقد مع نجم وسط الميدان الكرواتي، في الوقت الذي كان فيه زيدان واضحًا بخصوص هذه المسألة.

وأبلغ زيدان إدارة النادي الملكي أنه يرفض خروج لوكا مودريتش هذا الصيف، وأنه ضمن خططه المستقبلية فيما يتعلق بالموسم المقبل.

وكشفت ماركا أن زيدان يريد أن يكون مودريتش بجانبه، وأنه متمسك بجميع اللاعبين الذين شكلوا جزءًا رئيسيًا من فريقه خلال ولايته السابقة.

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يذكر أن مودريتش يمتلك في عقده مع ريال مدريد عامين، حيث تم التمديد لعام إضافي تلقائيًا بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية خلال عام 2018.  

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