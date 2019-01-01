زيدان يتغيب عن معسكر ريال مدريد لظروف شخصية

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يتغيب عن معسكر النادي الملكي الإعدادي الخاص بالموسم الجديد لظروف شخصية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيتغيب عن معسكر الفريق الإعدادي الخاص بالموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي الملكي قبل قليل وأكد من خلاله أن غياب زيدان عن المعسكر جاء بناءً على ظروف شخصية.

وأكد النادي في البيان أن زيدان لن يتواجد في المعسكر الذي سيخوضه الفريق خلال الأيام المقبلة في مونتريال بكندا وسيعود لقيادة الفريق من بعده.

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وكتب ريال مدريد في البيان: "المدير الفني للفريق زين الدين زيدان لن يكون متواجدًا في معسكر الفريق الخاص بالموسم الجديد في مونتريال لظروف شخصية".

وأضاف: " لحين عودة زيدان لقيادة الفريق من جديد بعد العودة من مونتريال سيقوم المدرب المساعد دافيد بيتوني بالقيام بمهامه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يبدأ مشواره التحضيري للموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونخ، كما سيواجه كل من أرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.