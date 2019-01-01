زيدان يتراجع عن قرار طرد بيل من ريال مدريد

بيل مدريدي حتى إشعار آخر

تراجع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عن قرار التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل، مؤكدًا بقاء اللاعب مع النادي الملكي في الموسم الجديد، عكس ما قاله عن نفس اللاعب في بداية جولة الميرينجي الصيفية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق للمدرب الفرنسي، أن اعترف بعدم حاجته لخدمات لاعب توتنهام السابق، وجاءت التوابع بتلقيه عرضًا للانتقال لأحد أندية الدوري الصيني، لكن في النهاية لم تتم الصفقة، لعدم موافقة فلورنتينو بيريز على قيمة العرض.

وبعد الهزيمة أمام روما بركلات الجزاء الترجيحية في آخر مباراة ودية للريال قبل ضربة بداية موسم الليجا، قال زيدان للصحفيين "إن خاميس رودريجيز وجاريث بيل جزءًا من مشروع ريال مدريد، هذا هو الفريق الذي سنبدأ به الليجا".

وأضاف "خاميس موهبة حقيقية. مستقبله؟ صحيح قد يحدث أي شيء، لكن اليوم هو لاعبنا".

حسنًا، هذا الرجل غاضب جدًا من هزيمة تشيلسي برباعية نظيفة 🙄pic.twitter.com/ZK8DAKMWuK — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وسيفتتح ريال مدريد مباريات الليجا بزيارة ملعب "بالاديوس" يوم السبت المقبل لمواجهة صاحب الأرض سيلتا فيجو في واحدة من مباريات الأسبوع الأول للدوري المسيطر عليه برشلونة في آخر عامين.