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زيدان يتراجع عن ضم رابيو

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(C)Getty Images
تعرف على تصريحات لاعب سانتوس حول انضمامه لريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر زين الدين زين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التراجع عن التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

عقد رابيو ينتهي في يونيو المقبل ولن يجدد مع سان جيرمان كما لم يوقع مع أي فريق آخر حتى الآن.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّه بعد تراجع برشلونة عن ضم رابيو رأى زيدان أنّ اللاعب لن يكون مناسبًا لخطته.

وأوضحت أنّ المدرب الفرنسي قرر عدم وضع صاحب الـ 24 عامًا ضمن حساباته المستقبلية، إذ يفكر في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ أندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد وتوتنهام لا تزال مهتمة بالتعاقد مع رابيو.

جدير بالذكر أنّ اللاعب تعرض للعقوبات مؤخرًا مع سان جيرمان.

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