زيدان يتراجع أخيراً: بيل سيبقى

وعن طرد مودريتش: لم أرَ الواقعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن بقاء جاريث بيل جناح الفريق لهذا الموسم، عقب الفوز على سيلتا فيجو 3-1.

وقال زيدان:"هو هنا مثل الجميع، أنا سعيد للمباراة التي قدمها. سوف يبقى معنا".

وأضاف:"بيل لعب جيداً ودافع بشكل جيد، أيضاً لوكاس (فاسكيز) وإيسكو لعبا بشكل جيد كبدلاء".

وترجع الأزمة إلى تصريحات سابقة لزيدان عن رحيل الويلزي، حيث قال أنه يفضل رحيله بأسرع وقت ممكن.

وعن واقعة طرد لوكا مودريتش قال:"لم أرَ ما حدث، تحدثت مع لوكا وبالنسبة له الأمر لا يستحق بطاقة حمراء. الحكم قرر أمراً مغايراً وعلينا قبول قراره. سنرى ما سيحدث بشأن إمكانية كون الإيقاف لمباراة واحدة".

أما عن خسارة برشلونة حامل اللقب بالأمس أمام أتلتيك بلباو قال:"المهم هو أن نضيف النقاط الثلاث، يجب أن نهنئ اللاعبين".

يذكر أن بيل خاض المباراة بصفة أساسية، وصنع الهدف الأول في الدقيقة 12 والذي سجله كريم بنزيما.