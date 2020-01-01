زيدان وكأس ملك إسبانيا .. البطولة الملعونة

سنوات كثيرة قضاها زيدان لاعبًا ومدربًا في بطولة كأس الملك دون تحقيقها

ودّع نادي ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي بعد الهزيمة على أرضه من ريال سوسيداد بنتيجة 4-3 ليخسر المدرب زين الدين زيدان أول بطولاته خلال الموسم الجاري.

زيدان يعاني كثيرًا مع بطولة كأس الملك، فلم يتمكن خلال مسيرته مع ريال مدريد لاعبًا أو مدربًا من التتويج بهذا اللقب، بل ويعد دور ربع النهائي هو أكثر الأدوار التي يغادر فيها البطولة.

الأسطورة الفرنسية انتقل إلى النادي الملكي في 2001 وحقق لقب دوري أبطال أوروبا في أول مواسمه ووصل إلى نهائي الكوبا ليضرب موعدًا مع ديبورتيفو لاكورونيا ليخسر بهدفين لهدف ويفشل في الفوز باللقب.

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في الموسم التالي، ودّع النادي الملكي بطولة كأس الملك من ربع النهائي على يد ريال مايوركا، إذ تعادل ذهابًا 1-1 في "سانتياجو برنابيو" قبل أن يخسر في الإياب برباعية نظيفة، وعاد في موسم 2003-2004 ليصل إلى النهائي ويواجه ريال سرقسطة، لكن النتيجة كانت أيضًا الخسارة 3-2 في ظل وجود زيزو.

في موسم 2004-2005 لم يصل ريال مدريد حتى إلى ربع النهائي بل ودّع البطولة في ثمن النهائي على يد ريال بلد الوليد بعد التعادل السلبي خارج الديار ثم التعادل بهدف لمثله في "سانتياجو برنابيو".

وفي آخر مواسم زيدان لاعبًا لريال مدريد قبل الاعتزال، لم يتمكن من تحقيق البطولة وخرج من نصف النهائي على يد ريال سرقسطة الذي انتصر ذهابًا 6-1 وخسر في الإياب برباعية نظيفة.

زيدان عاد مدربًا في موسم 2015-2016 ولكنّ ريال مدريد كان قد خرج بالفعل مبكرًا من البطولة بسبب إشراك دينيس تشيرشيف رغم إيقافه، ليأتي في الموسم التالي ويخسر من ربع النهائي أمام سيلتا فيجو ليودع البطولة من ربع النهائي بنتيجة 4-3 مجموع اللقائين.

وفي موسم 2017-2018، فشل زيدان في تجاوز ربع النهائي أيضًا حينما خسر من ليجانيس في "سانتياجو برنابيو" بهدفين لهدف رغم الفوز ذهابًا بهدف نظيف.

ورغم ذلك، فقد حقق زيدان البطولة في موسم 2013-2014 وكان وقتها مدربًا مساعد لكارلو أنشيلوتي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق اللقب في القرن الواحد وعشرين سوى في 2012 و2014 فقط.