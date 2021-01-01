زيدان: نحن محظوظون للعب في دوري الأبطال ولا للحديث عن الإصابات

أبرز ما جاء في مؤتمر زيدان قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن الفريق الذي سيلاقيه النادي الملكي غدًا في دوري أبطال أوروبا مختلف ولديه خصائص مختلفة، رافضًا محاولات التقليل من حظوظ أتالانتا..

ويخوض ريال مدريد مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي مساء الغد ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

المباراة تأتي في ظروف صعبة على الرغم من نجاح الفريق في الخروج من دوامة النتائج السلبية من جديد لتعود الانتقادات والمطالبات برحيل المدرب والاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين خذلوا الجماهير.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام أتالانتا مساء الغد تحدث زيدان عن صعوبة المواجهة أمام خصم قدم عروضًا تجعله أحد أبرز الأندية في أوروبا هذا الموسم والموسم الماضي.

وأضاف: "أتالانتا؟ فريق هجومي لأبعد الحدود، ولديهم لاعبون جيدون، هم أقوياء بدنيًّا، ولا أحب المقارنة بين لاعبي فريقي ولاعبي الأندية الأخرى".

وحول المباراة قال: "إذًا ستكون مباراة جيدة بين ريال مدريد وأتالانتا، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين لتعويض الغيابات، ومن أجل الاستقرار على اللاعبين الشباب عليهم أن يلعبوا أكثر"

وقال أيضًا: "الأمر معقد في ريال مدريد، عندما يكون كل اللاعبين متاحين، يكون الأمر صعبًا بخصوص منح الفرصة لللاعبين الشباب، لهذا السبب يخرج الكثير من اللاعبين لفترة إعارة ثم يعودون"

وتابع: "ندرك أهمية المباراة التي سنخوضها غدًا، كل ما نرغب فيه هو تقديم مباراة جيدة تليق بنا، هي مباراة في منافسات دوري أبطال أوروبا لذلك هي مختلفة، نعلم كذلك الصعوبات التي ستواجهنا لكننا في قمة التركيز"

وأردف: "الإصابات؟ لا أريد الحديث عن اللاعبين الغائبين عن المباراة لأنهم لن يكونوا متاحين بالنسبة لنا، أفضل الحديث عن اللاعبين المتاحين ونحن نمتلك مجموعة رائعة وقادرة على مواجهة هذه الصعوبات"

وأكد: "كل مدرب لديه الأدوات الخاصة به، أنا المدير الفني هنا ولدي أفضل اللاعبين، أنا راضٍ وسعيد بتواجدهم، ليس فقط مودريتش، كروس وكاسيميرو ولكن الحديث يشمل الجميع"

وحول جاسبريني قال: "لقد قام بعمل ممتاز مع أتالانتا، وعندما كنت لاعبًا في يوفنتوس كان هو المدرب لفريق البريمافيرا، أعرفه جيدًا وأحترمه وأقدره كمدرب إلى حد كبير".

الدوري الإسباني | ثلوج السادار توقف زحف ريال مدريد نحو الصدارة

يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يزال معرض للإقالة بنهاية الموسم الحالي بسبب خروج الأمور عن السيطرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالفريق الملكي هذا العام، ورغم تصحيح المسار نسبيًا إلا أن موسم صفري قادر على بعثرة كل الأوراق.