زيدان: لم نفعل أي شيء!

المدرب الفرنسي غاضب للغاية عقب الخسارة أمام رايو فاليكانو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استياءه من أداء فريقه في المباراة التي خسرها أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 35 لليجا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لم نفعل أي شيء على الإطلاق، أحياناً لا يمكنك التسجيل، ولكننا لم نفعل أي شيء".

وأضاف:"أنا غاضب لأن الصورة كانت سيئة للغاية، وأنا مسئول عن ذلك. لست نادماً على أي خيار، ولكن لا يمكننا اللعب بهذا الشكل".

أما عما قاله للاعبين رفض زيدان الإجابة قائلاً:"ما قلته للاعبين سيبقى هناك".

أما عن تركيز جاريث بيل في المباراة قال:"أنا لا أعلم إن كان في تركيزه، يجدر بكم سؤاله".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بـ65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.