زيدان: لم أتحدث عن التحكيم قط ولكنني اليوم منزعج ولا أفهم قانون لمسة اليد

زيدان غاضب..

تحدث المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان بشكل غاضب عن أداء التحكيم في مباراة فريقه أمام إشبيلية والجدل الدائر بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح كريم بنزيما والمحتسبة على ميليتاو.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية في مباراة أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعقب المباراة تحدث زين الدين زيدان بشكل غاضب عن ركلة الجزاء المحتسبة، حيث قال إنه لم يتحدث قط في المباريات السابقة عن التحكيم، ولكنه في هذه المرة غاضب جدًا.

ما الذي يتحدث زيدان حوله؟

في الشوط الثاني شهدت المباراة حادث أثار الجدل بشكل كبير، بعد ركلة جزاء كانت لريال مدريد لصالح كريم بنزيما احتسبت من قبل حكم اللقاء والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولكن تقنية الفيديو أكدت أن هناك ركلة جزاء لإشبيلية بعد العودة إلى لمسة يد على المدافع ميليتاو، ليسددها إيفان راكيتيتش بنجاح مسجلًا الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

هذه اللقطة كانت منعرج المباراة، وأثارت المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان ومتوسط ميدان النادي الملكي توني كروس ليتحدثا مع حكم اللقاء باعتراض كبير بعد صافرة النهاية.

زيدان أكمل الاعتراضات على أداء التحكيم بعد خروجه من ملعب المباراة وتوجهه إلى المؤتمر الصحفي، حيث خرج عن عاداته الهادئة وتحدث بشكل غاضب عن ما قام به الحكم.

ماذا قال زيدان عن التحكيم؟

وقال زيدان إنه لا يفهم قانون لمسة اليد ولم يقتنع بما قاله له الحكم حوله، حيث أن هناك تضارب في تصرفات الحكام فيما يخص قانون لمسة اليد الذي يعرفه الجميع.

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "كانت هناك لمسة يد من ميليتاو التي احتسبت على إثرها ركلة الجزاء، لكن كانت هناك أيضًا لمسة يد أخرى على أحد لاعبي إشبيلية، لم اقتنع بما قاله لي الحكم".

وتابع: "لم أتحدث أبدًا عن الخلافات التحكيمية، لكني اليوم منزعج جدًا مما حدث، عليهم أن يشرحوا لي قواعد لمسة اليد، إذا كانت هناك لمسة يد على ميليتاو فلا بأس، لكن، كان هناك أيضا واحدة تشبهها بالنسبة لإشبيلية".

وأكد: " طلبت تفسيرات من الحكم لماذا احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الأندلسي، على ميليتاو ولم يحتسبها لنا، أخبرني أن الكرة لمست يد ميليتاو ولم تلمس يد لاعب إشبيلية".

ماذا قال زيدان عن المباراة فنيًا؟

وأردف: "أعتقد أننا بدأنا ببطء في أول 25 دقيقة من شوط المباراة الأول، لكن الشوط الثاني كان جيدًا للغاية بالنسبة لنا، لقد كنا متأخرين ولكننا تداركنا ما حدث".

واستطرد: "أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء واستحقوا أكثر مما حصلوا عليه، لقد استحقوا الفوز، لكن علينا التفكير في المباراة القادمة، لم يعد الأمر في أيدينا، لكننا سنقاتل حتى النهاية ".

واسترسل: " الشعور جيد، لقد أراد اللاعبون الفوز بالمباراة، أنا سعيد بذلك، إذا لعبنا غدًا فسيكون الفريق حاضرًا وبقوة، سنلعب يوم الخميس ثم الأحد وسنركز على هذه المباريات وسنعمل من أجل الفوز بها".

الجدير بالذكر أنه بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 75 بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد وبالتساوي مع صاحب المركز الثالث برشلونة، بينما رفع إشبيلية رصيده للنقطة رقم 71 في المركز الرابع.

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