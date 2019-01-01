زيدان: لا يمكن أن نكون سعداء بتلك النتيجة

الفرنسي يتحدث عن خاميس الذي خاض المباراة بصفة أساسية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم رضاه عقب التعادل مع بلد الوليد بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

وقال زيدان عقب المباراة:"لا يمكننا أن نكون سعداء بتلك النتيجة، لقد سجلنا في الدقيقة 82 وتعادلوا معنا، هذا يجعلنا غاضبين".

وأضاف:"الهدف أتى بسبب القليل من كل شيء، لم نكن متمركزين بشكل صحيح، يمكننا خسارة الكرة ولكن ليس في تلك المواقع".

وأوضح:"القضية ليست بدنية هنا، لقد لعبنا الشوط الثاني بشكل سيء، ولكن بعد تسجيل الهدف يجب إغلاق الطرق، (لوكا) يوفيتش كان لديه فرصة ولكن لم نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف".

وعن مشاركة خاميس رودريجيز بصفة أساسية اليوم قال:"لقد رحل من قبل لأنه كان محبطاً، أنا سعيد أنه معنا".

يذكر أن ريال مدريد جمع 4 نقاط حتى الآن من مباراتين، بهذا التعادل وقبله الفوز على سيلتا فيجو 3-1.