زيدان: لا حدود بدنيًا لريال مدريد والمنافسة على الدوري الإسباني مستمرة

تصريحات عقلانية معتادة من المدرب الفرنسي..

خرج زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بتصريحات متفائلة جدًا بشأن مستقبل النادي الملكي رغم التعادل سلبيًا مع خيتافي.

التعادل تسبب في زيادة الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر ليصبح ثلاث نقاط، إلا أن هذا لم يمنع الفرنسي من الحلم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

إصابات كثيرة في الآونة الأخيرة لريال مدريد كان لها تأثير ضخم، وبالنسبة لزيزو فإن الميرينجي "لا حدود له".

زيدان بعد مباراة خيتافي قال للصحافة "سنخرج من هذا الوضع (الإصابات والغيابات)، ليس لدينا حدود، سنقاتل حتى نهاية الموسم".

كما أضاف "علي أن أهنئ اللاعبين على النقطة التي حققناها اليوم، علينا أن نستمر في القتال، الدوري لم ينتهِ".

أما عن اللاعبين الشباب، فقال "سقط ميندي وفالفيردي في اللحظة الأخيرة وكان علينا أن نعتمد على الشباب، قدم بلانكوس مباراة رائعة اليوم".

وأتم "إنه دوري صعب للغاية وتنافسي، كل ثلاثة أيام علينا أن نكون على ما يرام، حتى إذا ذهبنا إلى الموت، لا يمكننا أن نغير عقليتنا".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب مع قادش وريال بيتيس قبل أن يلعب مع تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.