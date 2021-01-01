زيدان: لا أملك تفسيراً لما يحدث مع هازارد

مدرب الملكي يتحدث قبل موقعة أتالانتا

استغل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، المؤتمر الصحفي للقاء أتالانتا من أجل تفسير إصابة إيدين هازارد الأخيرة التي ستبعده عن المباراة.

وكشفت التقارير أن هازارد لم يشارك في تدريبات الفريق قبل اللقاء رغم من تعافيه ومشاركته في لقاء إلتشي الأخير بالليجا. المزيد هنا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "سنبدأ من الصفر، يجب تقديم الكثير من أجل العبور أمام أتالانتا ونسيان الذهاب، بالنسبة لي هي مباراة نهائية لأنهم قادمون للفوز".

وأضاف: "هازارد ليس معنا، سنصدر بياناً لتوضيح الأمر، لا يمكنني تفسير الأمر، أتمنى أن يكون الأمر بسيطاً، نريد مساعدته حقاً".

وأكمل: "هناك شيئاً ما، اللاعب لم يتعرض للإصابة أبداً في مسيرته، نريد مساعدته، أطلب من الجمهور الصبر عليه، نعرف قيمته وجميعنا نريد رؤية هازارد الحقيقي".

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واستمر الفرنسي: "سعداء للغاية بما يقدمه رودريجو، تأقلم مع الفريق والدوري، هو لاعب الحاضر والمستقبل، حزين لغياب كاسيميرو ولكن نملك لاعبين آخرين ولا نركز مع الغيابات".

وختم: "فالفيردي معنا بعد أن تعافى من إصابته، يمكننا اللعب بثلاثي دفاعي، جربنا الخطة في عدة مباريات سابقة، الغيابات؟ هذه طبيعتي لن أصرخ وأفعل أموراً ليست من طبيعتي، أنا فقط سعيد بوجودي هنا".

ريال مدريد سبق وانتصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، اللقاء الذي أُقيم في بيرجامو قبل أسبوعين من الآن.