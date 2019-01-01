زيدان: كل ما نحتاج إليه هو الفوز بمباراة

الفرنسي يوضح سبب غياب بيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اعتقاده بحاجة الفريق للفوز، وثقته في قوة قائمته رغم استمرار الهزائم في الفترة التحضيرية.

وقال زيدان:"لقد كنا أفضل ويجب أن نتحسن كل يوم. لست سعيداً بالهزيمة، ولكننا كنا أفضل. ريال مدريد ليس بحاة للقلق".

وأضاف:"أعرف أن الأمر معقد للغاية لأننا أنهينا موسماً صعباً. أعرف أني أملك فريقاً عظيماً، ما نحتاجه هو أن نفوز بمباراة، هذا كل ما نحتاجه".

وأوضح:"نحن هنا واللاعبين هنا، لا يوجد سبب للتكهن حتى 31 أغسطس. الأمور يمكن أن تتغير. أنا أثق في اللاعبين، صحيح أننا بدأنا تلك المباريات بشكل سيئ، ولكننا لن نفقد الثقة فالعام لا يزال طويلاً".

وعن غياب جاريث بيل قال:"جاريث لم يسافر معنا لأنه لم يكن جيداً، بالحديث مع الأطباء قررنا ألا يأتي معنا إلى ميونيخ".

يذكر أن ريال مدريد خسر أمام توتنهام هوتسبر بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أودي الودية.