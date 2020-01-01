زيدان: كان يمكننا تسجيل أربعة أهداف، والجميع يعرف قدر راموس

زيدان يشيد بأداء ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في شباك برشلونة.

وقال زيدان: "لقد كانت مباراة جيدة من الفريقين، أنا سعيد بالفوز للغاية لكنني سعيد أكثر من أجل الفريق واللاعبين ولا أعلم إذا كانت الانتقادات عادلة".

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وأضاف: "الاحتفال الجماعي بعد هدف لوكا مودريتش يعني أن الفريق متحد وعلينا أن نستمر في التحسن".

وأردف: "لقد لعبنا مباراة جيدة أمام أحد الفرق التي تتسبب في الكثير من المشاكل بالنسبة لنا، وكورتوا منعهم من التسجيل في مناسبتين، كذلك كان يمكننا أن نسجل أربعة أهداف".

وأكمل: "علينا أن نستمتع بالفوز هنا وبالحصول على الثلاث نقاط بعد كل تلك الانتقادات، لكن علينا مواصلة العمل والتحسن وتكرار ما قمنا به اليوم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن راموس: "الجميع يعلم ما الذي يمثله راموس بالنسبة للفريق، أنا سعيد للغاية له بعد إصابته الأخيرة، واليوم لم يعان من أي مشكلة".

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد يصل به للنقطة رقم 13 في المركز الأول، بينما استمر رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر.