“زيدان كان كالصبي في نهائي كأس العالم 2006"

زين الدين زيدان كان مجرد صبي بالنسبة لويلي سانيول زميله في منتخب فرنسا خلال نهائي كأس العالم 2006.

كشف ويلي سانيول نجم منتخب فرنسا المعتزل عن تفاصيل عديدة حول ليلة نهائي كأس العالم 2006 والذي أقيم في ألمانيا ضد منتخب إيطاليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن الفريق كان يضع الكثير من الآمال على زيدان في تلك الليلة.

وكان زيدان قد تعرض للطرد في الوقت الإضافي للمباراة بعدما قام بضرب ماتيو ماتيراتزي بسبب سب الأخير لشقيقة النجم الفرنسي.

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وقال سانيول: "لدي أفضل وأسوأ الذكريات من تلك المباراة، لقد وضعنا كل ثقتنا وأملنا على زيدان في ركلة الجزاء وقام بتسديدها بطريقة بانينكا، قلت وقتها أنه مجنون لكنني نسيت كل شيء عندما عانقت الشباك، فرحت بالهدف لكن بقى لدي قلق وشعور ما بداخلي".

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وأضاف: "خسرنا المباراة وعدنا لغرف الملابس ووجدنا صبي ما هناك يتحدث ويعتذر، لكني لم أكن أريد أن أسمع أي شيء فأنا محبط للغاية وأعيش في عالمي الخاص، لا أريد تقبل ذلك الاعتذار أو حتى التحدث معه فالوقت غير مناسب كان يجب أن أذهب للحمام حتى أدخن 250 سيجارة في دقائق قليلة، هكذا هربت من واقعي".

وأنهى تصريحاته: "لم أتحدث مع زيدان لقرابة العامين، في 2008 عندما لعبنا كأس الأمم الأوروبية كنت أتزوج وطلبت مني زوجتي دعوته، لم يستطع الحضور في المساء لكنه كان متواجد صباح اليوم التالي وتحدثنا سويًا وبعد ذلك استأنفنا علاقتنا".

جدير بالذكر أن إيطاليا كانت قد فازت بتلك البطولة بركلات الجزاء، حيث أهدر ديفيد تريزيجيه الركلة الثانية لفرنسا وسجلت إيطاليا كل الركلات.