كاسيميرو يكشف وعد زيدان له وأسلوبه في اللعب

تعرف على تصريحات كاسيميرو حول حواره الأول مع زيدان

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، عن معاناته مع بداية فترة تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق والوعد الذي تلقاه من المدرب الفرنسي.

كاسيميرو هو أكثر اللاعبين مشاركة خلال الموسم الحالي بقميص ريال مدريد.

وقال كاسيميرو في حوار مع خورخي فالدانو على قناة موفيستار الإسبانية: "أتذكر حينما جاء زيزو في 2016 ومرت 5 مباريات دون أن أشارك رغم أنّه تحدث عني بصورة جيدة".

وتابع: "قررت أن أذهب إلى مكتبه وأسأله عن السبب وأخبرته أنني أرغب في الحصول على دور رئيسي وألعب بانتظام وقتها قال لي "كاسي، اهدأ، حينما تبدأ اللعب لن تتوقف على الإطلاق".

صاحب الـ 27 عامًا أكد أنّه لاعب عنيف ويفضل دائمًا الركض نحو الكرة سواء كانت الدقيقة الثانية أو الـ 90".

واختتم: "بالنسبة لي أتجه دائمًا إلى الكرة وكأنها طبق من الطعام، أنا دائمًا أركض نحو الكرة وكأنها آخر مرة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنّ الحوار يٌعرض بالكامل يوم الثلاثاء المقبل بينما ما تم عرضه هو مجرد تقديم لباقي الحوار.