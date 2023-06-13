زيدان عن مستقبله: هذه وجهتي المنطقية ولكنه ليس الوقت المناسب!

رسالة غامضة من المدرب الفرنسي

أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الشكوك حول محطته القادمة، برسالة غامضة خلال حواره على هامش العدد الصيفي لمجلة "GQ Spain".

زيدان قام بعمل جلسة تصوير في العاصمة الإسبانية مدريد، وألقى بعدها الضوء على مسيرته الكروية كلاعب ومدرب وتطرق للحديث عن مستقبله.

وقال زيدان عن محطته المقبلة:"لقد قلت مرات عديدة أنه عندما كنت في المنتخب الفرنسي كلاعب وجدت أنه من المنطقي أن أصبح مدربًا للفريق، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في الأمر".

وقال الفرنسي عن طبيعة العمل في ريال مدريد:"في نهاية الموسم تجد نفسك على دكة البدلاء متعبًا أكثر من أي لاعب، الوظيفتان لا علاقة لهما ببعضهما البعض، أتذكر أنني كلاعب كنت أركز على أدائي وأداء الفريق فقط، ولكن عندما تكون مدربًا فتكون مسؤولًا عن 23 لاعبًا".

وأضاف:"عندما كنت أعود إلى المنزل كان كل تفكيري في العمل فقط، كل شيء يقع على عاتقي ويجب علي اتخاذ جميع القرارات، الأمر يمتص طاقتك حقًا".

وعن علاقته بعائلته:"عندما وصلنا إلى مدريد كنا نعيش في شقة بها حديقة صغيرة جدًا، أتذكر أنني كنت ألعب مع أطفالي في الطابق العلوي واضطررت إلى الركوع على ركبتي وقتها لأن السقف كان منخفضًا للغاية، لذلك كبروا وعشقوا كرة القدم وقرروا ممارستها".

يذكر أن صاحب الـ50 سنة رحل عن ريال مدريد في عام 2021 بعد تحقيقه العديد من الإنجازات المبهرة مع النادي الإسباني، ولكنه لم يعمل مع أي فريق آخر بعد قرار رحيله، حيث ارتبط أكثر من مرة بتدريب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان وبعض الأندية السعودية.