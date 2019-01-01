زيدان: عدم استدعاء بيل لا يعني شيئًا وحددت أسماء الراحلين

تعرف على تصريحات زيدان عقب فوز ريال مدريد على فياريال

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ غياب جاريث بيل عن مباراة فياريال لا يعني رحيله مشيرًا إلى أنّه استقر على المغادرين للموسم المقبل.

ريال مدريد انتصر بثلاثية لهدفين أمام فياريال في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم استبعد بيل لأي سبب، أردت فقط تجربة عدد آخر من اللاعبين".

وتابع: "لقد حددت الأسماء التي سترحل وشكل الفريق في الموسم المقبل ولكني لن أصرح بأي اسم وحينما ينتهي الموسم سوف يعرف الجميع".

المدرب الفرنسي أشار إلى أنّ اختيار تيبو كورتوا للقاء لا يعني أي شيء وأنّه فقط اختار أحد الحراس الموجودين في الفريق.

⚪️⚫️ ريال مدريد يعود للانتصارات في الليجا بثلاثية في شباك فياريال



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/WC5cymYPO8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأردف: "براهيم دياز لاعب رائع إنّه دائمًا يبحث عن المساحات وقادر على تقديم الإضافة، كما أنني فخور بما قدمه ماريانو أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة وتسجيل لهدفين".

واختتم :"إجمالًا راضي عن هذه المباراة أكثر من لقاء رايو فاييكانو ولكني مستاء مما حدث في الدقائق الأخيرة واستقبال هدف. أعتقد نتيجة 3-1 كانت أفضل".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يقترب من التعاقد مع لوكا يوفيتش من فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو مع إمكانية مغادرة ماريانو.