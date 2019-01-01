زيدان: سننافس على كل شيء ونقدم أشياء عظيمة هذا العام

تصريحات زين الدين زيدان عقب فوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن الفريق يستمر في التحسن وحصد الإيجابيات خلال الفترة التحضيرية وقبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هزيل على ريد بول سالزبورج بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية جمعت بينهما استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول، نجح هازارد في قص شريط أهدافه مع ريال مدريد عبر تسديدة سبقتها مراوغة بالتخصص وبالماركة المسجلة باسمه.

وعقب المباراة قال زيدان: "نحن سعداء للفوز، قدمنا مباراة جيدة. سنقوم بأمور مميزة هذا الموسم. سنستمر بالعمل ومواصلة التحسن"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وأضاف: "أقدّر جهود اللاعبين، ليس من السهل تقديم مباراة كهذه امام فريق منافس. لعبنا بشكلٍ جدي وبكثافة"

وتابع: "كمدرب اريد تواجد جميع اللاعبين وليكون الجميع جاهزاً عندما نحتاجه، سننافس على كل البطولات هذا الموسم ونحتاج لجاهزية الجميع طوال العام"



هازارد يقود ريال مدريد لانتصار ودي على ريد بول سالزبورج



يذكر أن ريال مدريد قد حقق نتائج مخيبة للآمال خلال جولته الودية التحضيرية للموسم الجديد هذا الصيف، بالطبع أبرزها السقوط أمام الجار أتليتيكو بسبعة أهداف لثلاثة.