زيدان يعلق على رحيل بيل ويدافع عن سيميوني

حان موعد ديربي مدريد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن جميع لاعبيه جاهزين للقاء ديربي مدريد مع أتلتيكو، ومن ضمنهم جاريث بيل، النجم الويلزي، رغم الحديث عن رحيله.

وذكرت الصحف الإنجليزية أن توتنهام أحرز تقدماً في الساعات الأخيرة في مساعيه لإعادة بيل لصفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الديربي مباراة خاصة لنا وللجمهور، نملك 25 لاعباً في حالة جيدة، سنختار 18 لاعباً وأنا من سيقرر في النهاية".

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وأكمل: "لن أخبركم من سيلعب، سنرى بعد التدريبات، من الصعب عدم استدعاء أي لاعب بعد أسبوع من التدريب، سنرى بخصوص هازارد، ولكن لن نخاطر".

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واستمر الفرنسي: "بيل متواجد معنا وسأعتمد عليه، لن أناقش ما قيل عنه في الصحف، ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين، لا أعرف لماذا لم نخسر منذ أكتوبر".

وأردف: "مباراة الغد تختلف عن تلك في السوبر أو الودية الصيف الماضي، كل مباراة له خصوصيتها، ستكون معقدة، ولا يجب أن نقارن المباريات ببعضها البعض".

ودافع زيدان عن نظيره دييجو سيميوني: "من قبل قلت أن جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وسيميوني من ضمن الأفضل، لا أفهم الانتقادات بحقه، رأيي لم يتغير".

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وأتبع: "نحاول الفوز بكل اللقاءات، كوننا لم نفز على أتلتيكو منذ 2012؟ كل مباراة لها ظروفها، وغداً نملك الفرصة لتغيير تلك الظروف، يجب أن نقدم عرضاً قوياً في أرضية الميدان".

وعن لاعبيه دياز وماريانو: "لا تسألونني أنا، يملكان عقوداً معنا وحاضران، يجب أن توجه السؤال لشخص آخر، ميندي؟ تأقلم جيداً، يتعلم ويتحسن وشخص تنافسي، ولكن يحتاج لتحسين لغته الإسبانية".

ويحتل ريال مدريد حالياً صدارة ترتيب الليجا، بينما يأتي أتلتيكو خامساً بعد عثراته في الأسابيع الأخيرة.