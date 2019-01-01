زيدان السبب وراء عدم انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

فاران تحول لأحد أهم لاعبي كتيبة الفريق الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، السبب وراء عدم انتقال مدافعه رافائيل فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع فاران وقت كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، ولكن فشل في مسعاه وضم إيريك بايي من فياريال.

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وقالت "ديلي ميل" نقلاً عن "آس" إن فاران كان على وشك الرحيل إلى يونايتد في صيف 2016، ولكن زيدان أقنع اللاعب بالاستمرار.

وكشف التقرير أن إصرار مورينيو لضم فاران كان نابعاً من إعجابه بإمكانياته منذ دربه في وقت توليه الإدارة الفنية لريال مدريد.

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وفشل بايي في تثبيت نفسه في صفوف مانشستر يونايتد بسبب تعاقب الإصابات، وآخرها التي تعرض لها مع بداية الموسم الجديد.