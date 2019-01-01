زيدان: ليس مقبولاً الخسارة بسباعية أمام أتلتيكو مدريد

ديربي ودي ولكن شهد إثارة كبيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أداء الفريق في السقوط بسباعية أمام الجار أتلتيكو مدريد وقال إن فريقه افتقد كل شيء.

أتلتيكو مدريد فاز فجر السبت على جاره ريال مدريد بنتيجة 7-3 ضمن لقاءات كأس الأبطال الدولية الودية في الولايات المتحدة.

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وقال زيدان للمراسلين: "بعد ثمان دقائق تلقينا هدفين، لم يكن هناك أي رد من طرفنا، الجزء الأول كان صعباً، لم ندخل المباراة من الأساس".

وأضاف: "افتقدنا كل شيء، خصوصاً القوة، سجلو سبعة أهداف، لا يمكن أن يحدث هذا، لاعبو الفريق يعلمون ذلك، الجميع يشعر بالضيف".

وأكمل الفرنسي: "هو لقاء ودي، لا يوجد شيء لمناقشته، نحن نحضر للموسم بهدوء ونركز في اللقاء الأول، موسمنا سيكون جيد".

وختم: "اليوم لست سعيداً، يجب أن نرتاح ونعود للمنافسة، الهزيمة لا تقلقني ولكن مؤلمة، ولكن لا يجب النظر للخلف".

ويلعب ريال مدريد أمام توتنهام في الثلاثين من يوليو الجاري ودياً، ثم يواجه ريد بول سالزبورج في السابع من أغسطس.