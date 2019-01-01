زيدان: رأسي بارد كالعادة وأثق في هازارد

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه يملك كافة الدوافع والمقومات للانتصار على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة المنتظر.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الغد، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة، قال زين الدين زيدان في مؤتمره الصحفي إن الغالبية يؤمنون أن ريال مدريد هو فريق الأثرياء في العاصمة وأتلتيكو هو فريق الكادحين، ولا يمكن لأحد تغيير هذه القناعة حتى لو ذهبت المعطيات إلى عكسها.

وأضاف: "أود أن اتمكن اللعب و معي 25 لاعبًا جاهزين، لكن للأسف هذا لم يحدث حتى الآن، الإصابات تلاحقنا منذ بداية الموسم وعلينا التكيف على الوضع الحالي"

وتابع: "لا تهُمني التصنيفات التي يُحب البعض إطلاقها بالخارج، نادي غني ونادي عُمال، أنا فقط أريد أن يكون جمهورنا فخورون بنا"

وأردف: "ردة فعل بعد نتيجة 7-3 في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالطبع لا، ردة فعل لمباراة ودية؟ بالتأكيد لا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وحول هازارد قال: "أتوقع منه الكثير وأنتظر منه أكثر مما يقدم في الوقت الحالي، هو يملك الكثير من القدرات والإمكانيات التي تجعله يتألق بشكل لامع أكثر"

وفيما يخص رودريجو قال: "رودريجو سيظل مع الكاستيا وهو سعيد بذلك، دمجه مع الفريق الأول سيكون بهدوء، وهو يعلم ذلك الأمر جيدًا"

وحول الإصابات تحدث قائلًا: "كل من مودريتش وإيسكو ومارسيلو أفضل حالًا. غداً سترون من سيشترك، ميندي لن يكون معنا لأنه يحتاج وقتًا إضافيًا من أجل التعافي"

وفي تفاصيل أخرى، أكد زيدان أن المباراة أمام أتلتيكو مدريد ستكون صعبة وسيتعين على الفريق بذل كل الجهود من أجل الفوز، كما رد على سؤال من من لاعبي أتلتيكو يمكنه اللعب لريال مدريد مؤكدًا أنه لا يفكر في هذا الأمر"

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 14 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.