زيدان: خماسية ليجانيس ليست الأفضل ولا أعرف متى سيستريح كاسيميرو

زيدان يتغنى بفريقه بعد افتراس ليجانيس بالخمسة

أثنى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، على أداء فريقه بعد افتراس ليجانيس بخمسة أهداف دون رد في سهرة الأربعاء التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات الجولة الحادية عشر لليجا.

وبعد المباراة قال المدرب الفرنسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية "سجلنا هدفين في أول 10 دقائق، وهذا جعل المباراة تبدو أسهل، دائمًا في كل مباراة تعاني في مرحلة ما، واليوم أنا سعيد لأننا خرجنا بشباك نظيفة".

وعن استمرار تألق رودريجيو وتسجيل يوفيتش بعد صيامه التهديفي الطويل، قال "الحقيقة أنني سعيد للاثنين، رودريجو لديه شخصية ويتحسن في الفريق، ولوكا كان في أمس الحاجة للهداف، رغم أنه لا يلعب بشكل مستمر".

ولم ينس تألق بنزيما، قائلاً "كريم لا يتغير، لكن المهم جدًا أن يسجل لأنه اللاعب رقم 9 لريال مدريد، وفي نفس الوقت يساهم في صناعة الأهداف للآخرين، وأنا سعيد بأدائه".

وسُئل لماذا لا يستريح كاسيميرو، فأجاب قائلاً "لا أعرف متى سيستريح، لكن ليس الآن، من الواضح أن أمورنا على ما يرام في الوقت الراهن".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وفي رده على سؤال آخر عما إذا كانت خماسية ليجانيس الأفضل هذا الموسم، قال "لا أظن ذلك، يمكن القول بأنها كانت مباراة مهمة، وقد بدأنا بشكل جيد وهذا سهل الأمر، لكني لا أعتقد أنها الأفضل . ماذا عن المباراة الأفضل؟ مواجهة سيلتا فيجو أو جلطة سراي".