زيدان تعمد تأخير عودة هازارد للملاعب خوفًا من تعرضه لانتكاسة

زيدان يتعامل بحرص شديد مع الدولي البلجيكي..

تسير خطة عودة إدين هازارد، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، إلى الملاعب على قدم وساق، حيث من المتوقع عودته أمام سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمعهما في 16 فبراير الحالي، ضمن منافسات الليجا.

هازارد، بعيد عن الملاعب لأكثر من شهرين بعدما تعرض لإصابة في الكاحل بـ26 نوفمبر الماضي، والآن عودته تقترب أكثر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، يخطط لبداية هازارد من على مقاعد البدلاء، أمام سيلتا فيجو، مع الدفع به في أخر 30 دقيقة من عمر المباراة بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

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الجميع كان ينتظر عودة هازارد لمدة 10 أيام، بعد أن انضم إلى تدريبات الفريق الجماعية، في 31 يناير، ولكن زيدان رفض المخاطرة بالدولي البلجيكي، حتى لا يتعرض إلى انتكاسة.

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المدرب الفرنسي، استبعد هازارد من مواجهات أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وأوساسونا، رغم تعافيه من الإصابة، بحجة عدم التدرب بشكل كاف".

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يريد أن يصل هازارد إلى الجاهزية التامة، ففي مدريد يريدون لاعب خال من الإصابات ومع العودة من إصابة في الكاجل، قد يتعرض اللاعب لمشكلة عضلية.

ولهذا السبب، تريث بشأن عودة هازارد، وحاول تأخير عودة قد الإمكان، ومع هذا متى سيكون الدولي البلجيكي جاهزًا للعب أساسيًا؟ هذا السؤال ليس له جواب حتى الآن.

وتنتظر ريال مدريد مباراتين هامتين أمام مانشستر سيتي (26 فبراير)، وبرشلونة (1 مارس)، ولكن زيدان لن يخاطر بهازارد إلا بعد التأكد من جاهزيته أمام سيلتا فيجو وليفانتي.

هازارد، شارك في 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 4.