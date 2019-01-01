زيدان يعلق على تأجيل الكلاسيكو وصورته مع بوجبا

تعرف على تصريحات زيدان حول الكلاسيكو وصورته مع بوجبا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، موقفه من تحديد موعد مباراة الكلاسيكو ورأيه في الصورة التي التقطها مع بول بوجبا في الإمارات.

بوجبا التقى زيدان في مدينة دبي مما أثار الكثير من الشكوك حول رحيل لاعب مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في يناير.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مايوركا: "سوف نقوم بما يطلبونه منا، ولا أفكر في مسألة تأجيل الكلاسيكو. أعرف أن هناك الكثير من النقاش حول اللقاء وهذا أمر منطقي ولكن موقفي دائمًا هو خوض المباراة حينما يتم تحديد موعدها دون الحديث عن أمور أخرى".

وأوضح: "لدي تفضيلات ليوم خوض الكلاسيكو ولكنني لن أصرح بها هنا. الإدارة تعرف جيدًا موقفي من الأمر".

وتابع: "لم أتحدث مع راموس بصورة مباشرة حول مشاركته في الأوليمبياد المقبلة ولو أراد اللعب في البطولة فهذا أمر جيد لكونه بعمر 34 عامًا ويحتاج لمساعدة بلاده".

وحول الصورة التي جمعته مع بوجبا في مدينة دبي علّق: "لقد كانت مصادفة بحتة ولأننا نعرف بعضنا البعض فتحدثنا سويًا. الأمر بيننا شخصيًا والحوار بيننا لا أود ذكره علانية".

المدرب الفرنسي أكد أنّ الفريق لم يحدد خياراته في سوق الانتقالات الشتوية مؤكدًا أنّه لا يهتم بالغيابات في مباراة ريال مايوركا وسوف يحاول اختيار أفضل 11 لاعب للمباراة.

وأكد زيدان إصابة لوكا مودريتش وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وتوني كروس وغيابهم عن اللقاء موضحًا جاهزية فيدي فالفيردي وبراهيم دياز وماريانو للمباراة.

واختتم: "أنا سعيد لأجل كوبو ومستواه مع مايوركا. يوفيتش لا يشعر بالإحباط ويتفهم موقفه في الفريق وبدأ يتحسن ويتأقلم".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو إلى شهر ديسمبر دون تحديد موعد خوض المباراة.