زيدان: لا أرى بيل ظهيرًا أيسرًا وهدفنا تحسين صورة ريال مدريد

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ هدف الفريق هو الظهور بصورة جيدة خلال المباريات المتبقية رافضًا الحديث عن جاريث بيل.

ريال مدريد يستضيف فياريال مساء الغد، الأحد، في لقاء الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "لم أكن معجب بما قدمناه في رايو فاييكانو، ليس فقط بسبب الهزيمة ولكن الأداء كان سيئًا للغاية ولن أسمح بتكراره. أمام خيتافي تعادلنا لكن لعبنا مباراة جيدة".

وتابع: "هدفنا في المباريات المقبلة أنّ نقدم أداء يعبر عن قيمة ريال مدريد ونحترم فيه الجمهور وبعدها نركز على الموسم المقبل".

مدرب الملكي استغل المؤتمر لتوجيه رسالة إلى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، يطمئن فيها على صحته بعد إصابته بأزمة قلبية.

هل هو أفضل ضارب بالرأس شاهدته على الإطلاق؟ 😎 pic.twitter.com/VvYTLstWIx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وأردف: "اللاعبون يعرفون المسؤولية المطلوبة منهم بما في ذلك بيل. لا أراه قد يلعب في مركز الظهير الأيسر، أما فينيسيوس جونيور فلديه مستقبل كبير في الفريق ولن نتخلى عنه".

واختتم: "فياريال سيأتي إلى "سانتياجو برنابيو" بهدف الفوز ولذلك نرغب في تقديم مباراة جيدة. نحاول أن يتواجد جميع اللاعبين في الفترة التحضيرية سواء الصفقات الجديدة أو اللاعبين المتبقين".

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ريال مدريد حسم صفقة لوكا يوفيتش من فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو.