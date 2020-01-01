زيدان: بيل أصيب في الكاحل وموقف دياز لم يتغير

هكذا تحدث زيزو بعد تخطي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

وصف المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، مواجهة مضيفه المغمور سالامانكا، بالمعقدة، وذلك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الفرنسي في حديثه مع الصحفيين بعد سهرة الأربعاء "كانت ليلة معقدة، إذ عانينا في الحركة داخل الملعب الذي لم يساعدنا كثيرًا".

وأضاف "نحن سعداء بالفوز والتأهل للدور القادم، وأعتقد أننا نجحنا في السيطرة على المباراة، والتي كانت مباشرة وإيجابية".

وعن الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها صاحب الهدف الأول جاريث بيل، قال "حدث له التواء على مستوى الكاحل، وأعتقد أن الأمر ليس أكثر من ذلك. على كل سنرى غدًا، لكنه لم يستطع استكمال المباراة".

وعاد للحديث عن المباراة "كنا نعرف نوع وطبيعة المباراة، لكن الدافع لم يتغير، وهو اللعب على كأس ملك إسبانيا لأننا نريد الفوز بها".

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وختم بالحديث عن ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز بعد هدفه وأدائه الجيد في المباراة، قائلاً "أنا سعيد بكل ما فعله وبأهدافه، وكلنا نفعل المطلوب منا بشكل جيد، والوضع لن يتغير بعد المباراة، الكل يعرف وضعه"، في إشارة منه إلى أن القادم من مانشستر سيتي سيخرج بنسبة كبيرة على سبيل الإعارة.

وختم "إذا حدث أي تغيير، فسوف نرى ذلك قبل 31 يناير، لكن بوجه عام أنا سعيد به وبكل اللاعبين بدون استثناء".