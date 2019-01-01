زيدان: باريس الأوفر حظًا للفوز بالأبطال وهازارد تعافى تمامًا

هكذا تحدث زيزو مع الصحفيين قبل زيارة "حديقة الأمراء"

ادعى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أن منافسه في سهرة الأربعاء باريس سان جيرمان، لن يتأثر بغياب الثلاثي كيليان مبابي، نيمار جونيور وإدينسون كافاني، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحفيين قبل 24 ساعة من زيارة ملعب "حديقة الأمراء".

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

في الوقت ذاته، أكد جاهزية الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد لبدء القمة الأوروبية، وذلك بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي ألمت به قبل ضربة بداية موسم الليجا الجديد، وعلى إثرها لم يُشارك سوى دقائق قليلة في مباراة ظهر السبت الماضي أمام ليفانتي، والتي حسمها اللوس بلانكوس بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

وقال زيزو للصحفيين "هازارد أصبح لائقًا بنسبة 100% ويستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة، لقد تدرب بشكل جيد في الأيام الماضية، ومن الواضح أنه أصبح جاهزًا للعب".

وعن غيابات باريس سان جيرمان، قال "إن باريس من أقوى الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال، لأنه لا يتوقف عن تحقيق النتائج الرائعة، صحيح في بعض الأحيان لا تسير أموره على ما يرام، لكنه يعرف كيف يُحقق النتائج الجيدة، حتى لو كان يُعاني من إصابات، لكن الفريق بوجه عام في مستوى عالٍ بدون ثلاثي الهجوم".

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

وبخصوص توقعه للمباراة ونتيجتها قال "أتوقع الكثير من الفريقين، لكن دعونا لا ننسى أننا في بداية الموسم، وهدفنا الآن تحقيق نتائج جيدة، رغم أننا كنا نستطيع البدء بشكل أفضل لولا أن تعادلنا مرتين، أعتقد أننا نستطيع أن نتحسن في كل النواحي، ويبدو لي أن نفس الأمر يحدث الآن مع باريس سان جيرمان أيضًا".