زيدان : الضوضاء لن تمنعنا من التفكير وعلينا الصبر على هازارد

خروج محبط لريال مدريد من السوبر

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، عن مستوى البلجيكي إيدين هازارد، بعد خسارة فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال ودع السوبر بعد سقوطه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل راؤول جارسيا ثنائية بيلباو وأحرز بنزيما هدف ريال الوحيد.

وقال زيدان عن الهزيمة:"الشوط الأول كان صعبًا، لم ندخل المباراة جيدًا وسجلوا مرتين، الأمور كانت معقدة دائمًا رغم دخولنا الشوط الثاني بشكل أفضل".

وأضاف:"ربما فشلنا في قراءة بداية المباراة جيدًا، وكان علينا تخطي الخطوط خلال مرحلة الضغط التي قاموا بها والتي تسببت في فقداننا الكرة بمناطق خطيرة".

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وتابع:"لست قلقًا بعد الخسارة، ما سنفعله الآن هو الاستمرار في العمل ولا يوجد أي خيار آخر، وكل تفكيرنا الآن في المباراة القادمة ولن نتوقف عن التفكير رغم كل الضوضاء المحيطة".

وأما عن خروج بنزيما ونزول ماريانو دياز:"كنا نبحث عن القليل من الحيوية في تلك الفترة من اللقاء ولكني سعيدًا بما فعله كريم".

مستوى هازارد:"يجب أن يستعيد الثقة ويلعب مباراة جيدة وينجح في التسجيل من جديد، علينا التحلي بالصبر معه، لقد حاول مساعدة الفريق حتى آخر دقيقة لعبها".

واستكمل:"ما يريده الناس هو رؤية أفضل نسخة من هازارد، لذلك الصبر هو الخيار الأمثل للجميع، هو يريد المضي قدمًا وتقديم مستوى أفضل، ربما تحسن في الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافيًا".

وعن فشل فريقه في السوبر:"لم نفشل، الفشل هو عدم المحاولة وعدم تقديم كل شيء في الملعب، ولكن هذه الحياة لا يمكنك الفوز دائمًا".

وفي سياق متصل قال ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد:"نحن نشعر بالغضب والحزن بسبب الخسارة، وكانت هناك لمسة يد واضحة لم تحتسب لنا في النهاية".

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يذكر أن نهائي كأس السوبر الإسباني، سيكون بين برشلونة وأتلتيك بيلباو يوم الأحد القادم، نحو طموحات من الطرفين نحو اللقب الأول هذا الموسم.