الليجا

زيدان: الأخطاء الدفاعية واردة في كرة القدم

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زيدان يشيد برد الفعل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد برد فعل فريقه بعد التعادل مع فياريال 2-2 في الأسبوع الثالث لليجا.

وقال زيدان عقب المباراة:"لم نكن هناك بأول 15 دقيقة، ولكن الفريق رد بشكل جيد وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف:"يجب أن نتحسن دفاعياً، نعرف ما يجب علينا فعله. تلك الأخطاء تحدث كرة القدم، ولكني سعيد برد فعل الفريق والآن سأفكر في المباراة المقبلة".

وأوضح:"لقد كان لدينا خطة اليوم بإشراك اثنين من المهاجمين لأننا علمنا أن لديهم مشاكل في العمق، ولكننا لم نحقق ما أردناه".

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وتابع:"دخلنا المباراة بدون شراسة والبداية القوية دائماً ما تكون مهمة، ولكني أكرر سأبقى مع الإيجابيات في رد الفعل، لأنه من المهم ألا نخسر".

يذكر أن الملكي حقق 5 نقاط في أول 3 مباريات، بفوز على سيلتا فيجو وتعادلين مع بلد الوليد وفياريال.

 

 

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