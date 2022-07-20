زيدان إقبال: نجم مانشستر يونايتد الشاب الذي خلق ضجة مثل بوجبا

زيدان إقبال، لاعب خط الوسط صاحب التسعة عشر عامًا، هو النجم الصاعد في مباريات مانشستر يونايتد الودية، وجذب أنظار إريك تين هاج إليه.

مع اسم أول مثل هذا، فإن التوقعات ستكون دائمًا عالية للغاية بالنسبة إلى زيدان إقبال، لاعب مانشستر يونايتد الشاب.

مشاركة الاسم مع أحد أفضل أساطير اللعبة على الإطلاق لن يكون أمرًا سهلًا، حتى بالنسبة للاعب جيد بما يكفي ليصبح نجمًا في أكاديمية مانشستر يونايتد.

ولكن إذا كانت أول مباراتين خلال فترة التحضير للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد أي شيء يجب أن يمر به، فقد يحظى إقبال بفرصة أن يصبح اسمًا مألوفًا بمفرده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لا تزال هذه الأيام مبكرة جدًا، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يترك انطباعًا بالفعل على مدرب يونايتد الجديد إريك تن هاج، وكذلك لدى ملايين المشجعين الذين رأوه في مباراتين ضد كل من ليفربول وملبورن فيكتوري خلال الأسبوع الماضي.

هذا هو نوع الاهتمام الذي أظهره أداء إقبال مع يونايتد منذ وصوله إلى النادي وهو في التاسعة من عمره.

من المحتمل أن يكون لاسمه علاقة بهذا الأمر، لكنه أحد تلك المواهب النادرة التي اكتسبت مستوى من الشهرة بين المشجعين حتى قبل ظهوره الأول مع الكبار، والذي جاء في ديسمبر كبديل متأخر ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا.

نمت هذه الإثارة المحيطة بقدراته فقط عندما سافر يونايتد عبر تايلاند وأستراليا، مع وجود مقاطع ومجموعات من وسائل التواصل الاجتماعي تعمل فقط على تغذية جنون متزايد.

مستويات الإثارة المحيطة بإقبال يمكن مقارنتها عندما كان لاعب خط وسط آخر مبكر النضج يخرج من أكاديمية النادي، اسمه بول بوجبا، المشجعون يعرفون الجودة عندما يرونها، وموهبة زيدان إقبال لا يمكن إنكارها.

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بينما يسعى يونايتد لحماية نجمه الصاعد، فإن مقياس قدرته يمكن في أن تين هاج قام بإدراجه على الفور في جولته الأولى منذ توليه منصب المدير الفني، إلى جانب منتج آخر مثير للإعجاب في أكاديمية مانشستر يونايتد، تشارلي سافاج.

وأدى أداء إقبال إلى استحالة تجاهله، خاصة وأن ما قام به في الفوز 4-1 أمام ملبورن فيكتوري انتشر بسرعة هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن رباطة جأشه بشكل عام هي الأكثر تشجيعًا بالنسبة إلى تين هاج، إنه قوي في التعامل مع الكرة، ولديه مهارة في تفادي الخصوم، ولكنه يتمتع أيضًا بالذكاء لمعرفة متى لا يفعل الكثير.

إنه يحافظ على الاستحواذ بالطريقة التي يأمل تين هج في ترسيخها في يونايتد، مما يضمن استخدامًا معقولًا وذكيًا للكرة.

أنتج المراهق عددًا من الأهداف البارزة لفرق الشباب في يونايتد، حيث أظهر بانتظام وميضًا من السرعة والمهارة للتغلب على المدافعين المنافسين قبل هز الشباك.

وفي الوقت نفسه، فإن شجاعة إقبال هي إحدى الصفات التي تميزه عن غيره، حيث استحوذت شجاعته بشكل خاص على انتباه كبار المحترفين الذين يشاركهم غرفة تبديل الملابس.

لديه الثقة في إظهار الكرة والاستمرار في توفير الخيارات لزملائه في محاولة لتخفيف الضغط والحفاظ على تقدم اللعب، إن القيام بذلك في كرة القدم للشباب شيء، والقيام بذلك على أعلى مستوى شيء آخر.

ومع ذلك، لم يُظهر إقبال أي علامات تدل على أنه متردد عندما منحه تين هاج فرصته ضد ليفربول في بانكوك في فوز يونايتد 4-0 الودي.

تم تقديم المراهق كبديل في الشوط الثاني وأراد بوضوح ترك انطباع، حيث كان ينزل مرارًا وتكرارًا إلى مناطق أعمق من أجل المشاركة في بناء اللعب.

كان دائمًا محاطًا بقمصان ليفربول، دائما كان يتهرب منهم ويحتفظ بالاستحواذ.

سارع يونايتد لتأمين مستقبل إقبال، الذي ولد لأب باكستاني وأم عراقية، ووقع أول عقد احترافي له في أبريل 2021، ثم صفقة طويلة الأجل في يونيو من هذا العام، تربطه بالنادي حتى عام 2025، مع خيار لمدة عام إضافي.

موهبته، وقابليته للتسويق بصفته لاعبًا بريطانيًا آسيويًا نادرًا يلعب في نادي إنجليزي من بين الستة الكبار، تم الاعتراف به في أماكن أخرى أيضًا، حيث نجحت شركة "بوما" الألمانية للمستلزمات الرياضية في الحصول على حق رعايته، في غضون أسابيع من تحوله إلى الاحتراف.

في غضون ذلك، ضمن العراق الولاء الدولي للشاب، على الرغم من أنه مؤهل أيضًا لتمثيل إنجلترا.

Zidane Iqbal showing why he's one to watch at Man Utd 🙌



The midfielder put in a bright performance as Man Utd came back from 1-0 down to beat Atalanta 4-2 in the UEFA Youth League... pic.twitter.com/upIhis9CZ9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 20, 2021

اكتشف يونايتد أولًا إمكانات إقبال في سن مبكرة للغاية، حيث لعب مع فريقه المحلي سال يونايتد، ، وتم نقله إلى ملعب كليف الأسطوري للتدريب حيث شحذ عظماء يونايتد، مثل ريان جيجز وديفيد بيكهام مواهبهم.

يبدو أن مدربي الشباب في يونايتد قد قاموا بعمل جيد معه، على الرغم من أن مهارات إقبال الأساسية جاءت في الواقع من التدرب على التسديد مع والده، آمار، بعد إنهاء لعب مباريات الكرة الخماسية.

أعجب رالف رانجنيك بشكل مناسب بقدرات زيدان إقبال خلال فترته المؤقتة كمدرب الموسم الماضي، ودعا تين هاج إقبال وسافاج ليتواجدا في جلسات الفريق الأول حتى قبل أن ينطلقوا إلى الجانب الآخر من العالم.

يبدو إقبال بالتأكيد من نوعية اللاعبين المفضلين إلى تين هاج، ولكن قد يضطر إلى انتظار وقته للتألق بمجرد عودة الفريق إلى إنجلترا، مع خط الوسط وهو منطقة سعى المدرب الهولندي إلى معالجتها على الفور في سوق الانتقالات بتوقيع كريستيان إريكسن والسعي إلى الحصول على خدمات فرينكي دي يونج، في غضون ذلك، عاد دوني فان دي بيك من فترة إعارته في إيفرتون لإضافة المزيد من المنافسة.

قميص إقبال رقم 55، إذن، هو انعكاس عادل للمكان الذي يكمن فيه حقًا داخل فريق يونايتد ، على الرغم من أنه يشير إلى نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "z10dane" وهو ما يقدم نظرة ثاقبة على طموحاته، إن لم يكن بطل كرة القدم.

ما سيأتي بعد ذلك لإقبال سيكون مثيرًا للاهتمام، ستكون خطوة الإعارة هذا الموسم هي الخطوة المنطقية التالية للاعب الذي يصفه المدربون بأنه قادر على إنشاء شيء من لا شيء.

ولكن بعد الانطباع الذي تركه في الجولة، سيكون من المفهوم إذا اختار تين هاج الاحتفاظ بزيدان الخاص به لفترة أطول.