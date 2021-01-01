زيدان: أفكر في مواجهة صلاح وليس ضمه وريال مدريد لا يحظى بالتقدير

مدرب الملكي يتحدث قبل موقعة ليفربول

وصف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان مباراة الثلاثاء الأوروبية مع ليفربول بأنها مباراة العام لفريقه، واصفاً نظيره يورجن كلوب بالمدرب العظيم.

ويلتقي الفريقان مساء الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي للقاء: "هي مباراة تعد الجزء الأول من 180 دقيقة، نركز فقط في لقاء الغد، مباراة العام؟ نعم هي الأهم لأنها المقبلة ودائماً هذا هو الحال كما كان قبل إيبار".

وأضاف: "أعتقد أن فريقي لا يحظى بالتقدير المناسب، نعمل يومياً وأثق بفريقي كثيراً، مرينا بلحظات صعبة وسنحارب على كل الجبهات، الجميع يعرف المطلوب منه لأنهم يلعبون في فريق كبير".

وعلق زيزو على حالة إيدين هازارد: "تحدثنا كثيراً بخصوص هذا الأمر، عليه أن يكون هادئاً، المهم أن يتعافى، لا أظن أننا عجلنا بعودته، أريده بأفضل حال وأن يعود في أسرع وقت".

وعن بنزيما: "الجميع يفهم قيمته، هذا هو ما يحدث في الميدان، ويوجد تفاهم كبير بينه وبين بقية اللاعبين".

وتحول الفرنسي بالحديث عن خصمه ليفربول: "كلوب مدرب عظيم ويدرب منذ عدة أعوام ويملك الخبرات، قام بعمل كبير، أنظر لعديد من المدربين وأرى عمله فيهم".

وأكمل: "يملكون إصابات ولكن نحن كذلك، هم فريق متكامل والثلاثي الأمامي خطير للغاية وفعالون ونعرف ذلك، نهائي 2018؟ لا نفكر في الماضي، مباراة مختلفة والحاضر هو الأهم".

وعن إمكانية انضمام صلاح: "ليس لاعباً في صفوف فريقي، أنا أملك 25 لاعباً هنا وسعيد بوجودهم، الآن أفكر في مواجهة الغد واللعب ضد صلاح".

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت لحساب نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 ووقتها انتصر زيدان على كلوب وتُوج باللقب الثالث على التوالي.