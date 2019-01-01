زيدان: أفضل شيء في الموسم أنه انتهى ولا أعد بالبطولات في المستقبل

تعرف على تصريحات زيدان عقب الخسارة أمام ريال بيتيس

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

عبّر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بانتهاء الموسم مؤكدًا ضرورة التركيز على العودة للمنافسة في الفترة المقبلة.

ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني..

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "لا يمكن أن نقول إننا لم نرغب في الفوز بل لم نكن قادرين على ذلك، أفضل شيء حدث اليوم أن الموسم انتهى وعلينا التفكير فقط في سوق الانتقالات وتطوير شكل الفريق في العام المقبل".

وتابع: "النتيجة عادلة لأننا لم نقدم ما نستحق لأجل الفوز، لقد لعبنا موسمًا سيئًا ولا يجب أن ننساه بل نضعه في الذاكرة لأنّه سيخدمنا كثيرًا في المستقبل لتصحيح الأوضاع".

⚪️⚫️ ريال مدريد في هذا الموسم :



❌ 18 هزيمة في جميع البطولات (أكثر موسم تعرض فيه ريال مدريد للهزيمة منذ موسم 1996)

❌ 12 هزيمة في الليجا (أكثر موسم هُزم فيه ريال مدريد منذ 1999)

❌ 68 نقطة ( أقل عدد نقاط منذ موسم 2003)

❌ ودع دوري الأبطال من دور الـ 16 (لأول مرة منذ 2009) pic.twitter.com/s7YSxdY1uL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

المدرب الفرنسي رفض الحديث عن إمكانية رحيل كيلور نافاس أو جاريث بيل مشيرًا إلى أنّه لم يحسم مصير أي لاعب على الإطلاق.

واختتم: "لا أقول إننا سنحقق كل البطولات الموسم المقبل ولكننا سنحاول أن نكون مستعدين لتقديم الأفضل ولا يوجد أي أعذار. ريال مدريد لم ينته، علينا فقط الحصول على الراحة ومن ثم نعود أقوى للمنافسة".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.