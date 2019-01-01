زيدان: أردنا الثلاث نقاط من فالنسيا ولهذا غاب كاسيميرو

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد أن فريقه أراد الفوز على فالنسيا وأن الخروج بنقطة واحدة غير مرضي بالنسبة له.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن عدم رضاه عن خروج فريقه بنقطة واحدة من مواجهة فالنسيا التي أقيمت مساء الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن الفريق قدم مستويات طيبة للغاية في الشوط الأول وكان يجب أن يسجل خلاله هدفًا.

وقال زيدان: "تعادلنا في اللحظات الأخيرة لكننا لسنا راضين عن الخروج بنقطة واحدة بعد ذلك الأداء وهذا الكم من الفرص، كنت اريد التسجيل في الشوط الأول كان ذلك ليغير مسار اللقاء، لكنني فخور بكل ما قدمه اللاعبين في المواجهة".

وأضاف: "أردنا التسجيل لكن ذلك لم يحدث وبحثنا عن الهدف وهذا ما نفعله في كل مباراة وتعادلنا في النهاية بعد الكثير من العمل".

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وأكمل: "ربما في الشوط الثاني دخل فالنسيا المباراة بشكل أفضل، وفي النهاية لا يمكننا أن نلعب طوال الـ ٩٠ دقيقة بنفس الشكل لابد من وجود تذبذب في بعض الأحيان".

واختتم تصريحاته عن كاسيميرو والكلاسيكو: "لقد شارك في كل مباراة لعبناها حتى الآن، ومثله مثل الجميع يجب أن يحصل على الراحة، علينا أن نستريح قليلًا وبداية من يوم الاثنين سنفكر في الكلاسيكو، تلك مباراة نريد أن نقدم أفضل ما لدينا فيها".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تلقى هدفًا في الدقيقة الـ ٧٨ من عمر اللقاء عن طريق كارلوس سولير قبل أن يعادل بنزيما النتيجة في اللحظة الأخيرة.