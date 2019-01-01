زيدان: أدعم كورتوا وتطورنا عن بداية الموسم

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وغرناطة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

جدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد دعمه لحارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا أمام الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الحالية.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد مساء الغد أمام غرناطة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحول المباراة، أكد زيدان أن مباراة غرناطة أمام خصم قوي لأنها مباراة بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، مضيفًا أن الفريق يمتلك وقتًا ضئيلًا بين المباراة والأخرى ولكنه جاهز للعب دائمًا.

وأضاف: "نحن لسنا بنفس السوء الذي تتحدثون عنه في الخارج، هذا ريال مدريد ولا شيء مما تقولونه سيغير شيئًا. نحن نركز على ما يمكننا فعله"

وتابع: "لقد تحسن الفريق عما كان عليه منذ شهرين مثلًا، لا أحد يتحدث عن ذلك، الجميع يرى أن الأداء والنتائج لا تصل للمستوى المأمول ولكننا نعمل من أجل ذلك"

وحول تيبو كورتوا أكد زيدان على دعمه للحارس البلجيكي حيث قال إنه لاعب في صفوف الفريق، وإن الفريق يحتاج لكل لاعبيه.

وأضاف: "لا يمكن لوم كورتوا وحده على ما حدث في المباراة الأخيرة، أمام بروج، تلقينا هدفين وكان تيبو هو الحارس لكنه ليس المسؤول وحده. في مدريد، ليس لنا الحق في أن نُخطئ وعندما نُخطئ يبدأ الحديث بالسوء عن ريال مدريد ككل"

وأردف: "في مدريد، لا يوجد أحد لا يُمس، لا كورتوا ولا أي أحد. نحن 25 لاعبًا وسأعتمد على الـ 25 لاعبًا. سأكررها دائمًا منذ بداية الموسم وحتى نهايته بابتسامة لأنها الحقيقة"

واسترسل: "كورتوا كان مريضًا ويشعر بانزعاجات، وبتلك الحالة يمكن للاعب أن يُقدم مستوى كهذا. في الاستراحة، لم يعد قادرًا على المواصلة، لقد غادر المباراة بسبب آلام المعدة وليس لأي أسباب أخرى كما يقال"

وسيغيب كل من فيرلان ميندي ومارسيلو وناتشو فيرنانديز عن المباراة أمام غرناطة، ما سيجعل ريال مدريد يلعب المباراة بدون أي ظهير أيسر.

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وحول تلك القصة قال زيدان: "بيل كظهير أيسر ؟ لا لا لا، لم أفكر بذلك إطلاقًا. الحقيقة هي أنني لم أفكر في مشاركة بيل بمركز الظهير الأيسر، لدينا خيارات أخرى كما قلتُ سابقًا"

وحول من سيقع عليه الاختيار غالبًا قال: "ميليتاو يُعد خيارًا للظهير الأيسر فهو مدافع وسبق له اللعب في هذا المركز وتألق فيه بالفعل"

واختتم حديثه بقوله: "ستكون دائمًا المناقشات حاضرة. أنتم تؤدون عملكم وأنا أؤدي عملي، لدي 25 لاعبًا سأعول عليهم جميعًا وكورتوا واحدٌ منهم. قبل المباراة الأخيرة، أكملنا 3 مباريات بشباك نظيفة وكان كورتوا حاضرًا، هذا ما سأقوله لكم"

يذكر أن ريال مدريد قد فاز في مباراتيه أمام إشبيلية وأوساسونا، قبل أن يتعادل أمام أتلتيكو مدريد سلبًا، وفي المباريات الثلاثة خرج الفريق بشباك نظيفة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019