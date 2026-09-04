لأن مقاطع يوتيوب واسم يوفنتوس لا يكفيان .. تحذير إلى الاتحاد من زيجروفا

خرجت في الساعات الماضية شائعات في الإعلام الإيطالي والسعودي تربط الاتحاد بالتعاقد مع جناح يوفنتوس إيدون زيجروفا، وإذا كنت مشجعًا لا تعرف اللاعب الكوسوفي وقررت التوجه للإنترنت للتعرف عليه عبر مقاطع فيديو له، ستطالب فورًا بضم هذا الساحر!









زيجروفا، 27 عامًا، وقع استبعاده مؤخرًا من قائمة يوفنتوس للدوري الأوروبي، وقبلها لم يكن حاضرًا بقائمة الفريق بثاني مبارياته بالدوري في الفوز على بارما بثنائية نظيفة، ولعب فقط 21 دقيقة كبديل في الفوز الافتتاحي على فروزينوني، وكان حاضرًا بالوديات أثناء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

الجناح الكوسوفي انضم ليوفي في سوق الانتقالات الصيفية للعام الماضي من ليل مقابل 15 مليون يورو، ووقتها كان اسمًا مجهولاً للعديدين، وتعرضوا للخداع أيضًا من مشاهدة ملخصات للمسات وتسديدات اللاعب في تجاربه السابقة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، ملخصات تجاهلت الآفة الأكبر في مشوار اللاعب.









لا جدال على موهبة زيجروفا، هو جناح مهاري يجيد أكثر في الجانب الأيمن، ويتميز بالمراوغات والتسديد، وفترته في ليل بين 2022-2025 كانت الأميز، إذ سجل 26 هدفًا وصنع 18 بكل المسابقات في 107 مباراة، وبدأ الحديث عن إيدن هازارد جديد في النادي الفرنسي، ليأتي يوفنتوس ويخطفه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بمقابل بخس مقابل تلك الإمكانيات.

عانى دائمًا زيجروفا من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية طوال مشواره، ولا نعني هنا فقط الإصابات، ففي يوفي مثلًا تعرض لإصابتين فقط غاب بسببها عن 4 مباريات، وفي ليل تعرض لأربع إصابات ولكن واحدة منهم غيبته لقرابة ثمانية أشهر عن الملاعب بسبب آلام العضلة الضامة، وهي مشكلة متكررة طاردته أثناء فترته في فرنسا.

يعاني الكوسوفي دومًا من نقص اللياقة وعدم الجاهزية، في يوفنتوس لعب مجموع 28 مباراة في كل المسابقات بإجمالي فقط 546 دقيقة لم يساهم فيها تهديفيًا لا بالتسجيل ولا الصناعة، وشارك كأساسي فقط في مناسبتين كانتا في دوري الأبطال ضد بافوس وخرج بعد الشوط الأول، والثانية ضد جلطة سراي حيث قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص البيانكونيري في العودة غير المكتملة.









في إيطاليا، تأكدت سمعة زيجروفا كلاعب "لقطة" وليس لاعب مفيد للمنظومة والفريق، في موسم أول فشل رغم عدم حضور منافسين من أعلى الطراز في مركزه على إثبات نفسه، ومع وصول مدرب صام تكتيكيًا مثل لوشيانو سباليتي، تقلص دوره وأصبح خارج الحسابات.

المسؤول عن التعاقدات في الاتحاد سيرتكب غلطة كبيرة إذا خُدع بمشاهدة ملخصات للجناح الكوسوفي ولم يدرس ملفه عن دقة، سواء في يوفنتوس أو طوال مسيرته، الحديث هنا عن موهبة نعم ولكن بمشاكل في الاندماج في المنظومة والالتزام التكتيكي، وأخرى تتعلق بالحالة البدنية، و"العميد" لا يملك رفاهية التضحية بمقعد للاعب أجنبي من أجل لاعب تقول كل المؤشرات إنه لا يستحق تلك المخاطرة.