زياش ينفي اعتزاله ويتراجع عن أزمته مع وزير الرياضة المغربي

محترف أياكس وقعت أزمة بينه وبين رشيد الطالبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نشبت أزمة بين حكيم زياش؛ نجم منتخب المغربي وأياكس الهولندي، وبين رشيد الطالبي؛ وزير الشباب والرياضة المغربي، بعد انتهاء مشوار أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أسود الأطلس ودعوا البطولة القارية من دور الـ16 بعد تلقي الهزيمة أمام بنين في ركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وأهدر زياش ضربة جزاء احتسبت للمغرب في الدقيقة 6+90، حيث اصطدمت تسديدته في القائم.

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أزمة زياش مع وزير الرياضة نشبت إثر ترويج الأخير لأنباء عن نية اللاعب الاعتزال دوليًا، نظرًا للانتقادات التي وجهت له بعد إهداره لضربة الجزاء.

وكتب زياش، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "هذه الأيام إذا لم يكن لديهم حكاية، فإن يختلقونها"، وتابع ناشرًا صورة الوزير: "في المرة المقبلة إذا كنت تريد أن تأت بشيء، فأتِ بشيءٍ صحيح وليست أكاذيب".

تراجع بعدها لاعب المغرب مؤكدًا أنه حدث سوء تفاهم، حيث كتب: "ما حدث كان نتيجة سوء تواصل بيننا، التوفيق للطالبي في ما يقدمه لصالح المغرب".

يذكر أن محترف أياكس لم يسجل أي أهداف خلال مشوار المغرب بكان 2019.