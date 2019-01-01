زياش يتألق في فوز ثمين لأياكس على ليل بدوري الأبطال

الفريق الهولندي يقترب بشكل أكبر من دور الـ16

نجح فريق أياكس أمستردام الهولندي، في تعزيز موقفه بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره الفرنسي ليل بهدفين نظيفين.

ليل دخل اللقاء على ملعبه طامحاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما كان يسعى الضيوف للانتصار من أجل الصدارة.

أياكس لعب المباراة بالقوة الضاربة، بظهور نصير مازراوي وحكيم زياش ودوني فان دي بيك وكوينسي بروميس.

زياش نجح في افتتاح التسجيل لأياكس بعد دقيقة و34 ثانية فقط، ليصبح الهدف الأسرع في الأبطال للنسخة الحالية.

وفي الدقيقة 59 تمكن بروميس من إضافة الهدف الثاني من مساعدة زياش، ليضمن الفريق الهولندي نقاط المباراة.

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الضيوف كانوا على مقربة من تسجيل الهدف الثالث لزياش في الدقيقة 77، ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو.

النتيجة تجعل أياكس متصدراً للمجموعة الثامنة بـ10 نقاط، يليه فالنسيا وتشيلسي بالمركزين الثاني والثالث، ثم ليل رابعاً بنقطة وحيدة.